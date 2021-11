Pablo Montero est en danger pour Maduro, Mhoni Vidente

Pablo Montero est en danger, dit Mhoni Vidente, « dans le dernier » | Réforme

Une fois de plus, Mhoni Vidente a choqué le monde du divertissement en assurant que la vie d’un célèbre chanteur est en danger, ceci après Pablo Montero a décidé de n’apparaître ni plus ni moins que le jour du 59e anniversaire de Nicolás Maduro.

La célèbre diseuse de bonne aventure cubaine s’est exprimée pour la première fois sur sa chaîne YouTube dans sa vidéo Ask Mhoni sur les répercussions sur sa carrière artistique que Pablo Montero aurait pour être lié à Maduro et à son gouvernement, le Cubain a assuré que cela affecterait grandement sa carrière, en plus à s’assurer qu’« il est dans le dernier » puisqu’il n’a pas la capacité vocale qu’il avait il y a quelque temps.

Voyant Mhoni Il a conseillé à l’ancien participant de l’émission de téléréalité La Casa de los Famosos de changer de représentant artistique car finalement la présentation avec Maduro était une erreur qui lui a valu des ennemis au Mexique, aux États-Unis et en Europe.

Cela peut vous intéresser : Galilea Montijo avec une nouvelle proposition, quitte-t-il le programme Hoy ?

Selon Dael Quiroz d’Arguende Tv, après avoir publié ladite vidéo, Mhoni Vidente a partagé sur ses réseaux sociaux qu’il venait d’avoir une vision qui déterminerait que la vie de Pablo Montero est en danger.

ÉCOUTER MHONI ICI

Pablo Montero est en danger, dit Mhoni Vidente, « ces derniers jours ». Photo : Réforme.

Selon Dael, le voyant a assuré que le chanteur de la régionale mexicaine pourrait très bientôt avoir une triste fin très similaire à celle du bien-aimé Coq d’or, Valentín Elizalde Valencia, dont on se souvenait il y a quelques jours par la date de sa mort au départ d’une présentation à Reynosa, Tamaulipas.

Les images de Pablo Montero interprétant des tubes mexicains tels que El Rey et Las Mañanitas pour Nicolás Maduro, ils ont fait le tour du monde et ont produit la répudiation chez de nombreuses personnes qui l’ont immédiatement lié à ce personnage.

On dit que cette présentation aurait causé que les présentations que Montero avait prévues aux États-Unis aient été bientôt annulées et il se murmure que la même chose se produirait avec son contrat avec Telemundo et c’est quelque chose que son label évalue.

Concernant l’agitation que cette présentation a provoquée, Montero a assuré que pour lui ce n’était que du travail, qu’il n’est pas d’un côté ou de l’autre du pouvoir et qu’il regrette beaucoup la situation dans laquelle vivent les Vénézuéliens. Il y a ceux qui soulignent que ces arguments ne sont pas valables chez quelqu’un qui peut choisir où travailler car il n’aurait pas de besoin financier après avoir reçu une bonne somme d’argent après avoir quitté La Casa de los Famosos. Pour l’instant, on espère que votre santé et votre vie ne sont pas en danger et que ce moment critique de votre vie sera bientôt oublié.