Pablo Montero fête l’anniversaire du dictateur vénézuélien

Avec l’aimable autorisation de YouTube Nicolás Maduro et Pablo Montero

Le monde des réseaux sociaux est en feu après que des images officielles du chanteur et acteur mexicain, Pablo Montero, aient circulé dans le palais du gouvernement du régime vénézuélien avec son chef Nicolás Maduro, célébrant son 59e anniversaire, qui était accompagné de sa femme et de ses membres. proche de son environnement.

Selon le compte Twitter d’El Venezolano TV, et suite aux informations officielles, le concert était un moment « intime », prévu par son épouse, la première dame Cilia Flores. Le répertoire de Pablo Montero comprenait plusieurs chansons typiques du recueil de chansons mexicaines telles que « Se me olvidó otra vez » et « Volver », comme la demande de Maduro de se souvenir de Juan Gabriel. Montero en a profité pour tirer son chapeau au dictateur vénézuélien, dont le train gouvernemental reste à ce jour sous enquête pour crimes contre l’humanité contre son propre peuple.

Concernant la célébration prétendument « improvisée », le président Nicolás Maduro Moros, qui maintient une présidence remise en cause par la plupart des pays démocratiques du monde, a assuré aux médias publics locaux qu’il se sentait « surpris », car il ne s’attendait pas à une telle fête, encore moins accompagné d’une star de la stature de Pablo Montero.

Les commentaires des utilisateurs des réseaux sociaux n’ont pas attendu, condamnant l’acte et appelant toutes sortes de noms à l’interprète et acteur de la telenovela « Wild Cat » et bien sûr, soulignant les différentes épreuves du peuple vénézuélien, qui souffre de porter une assiette à sa table, tandis que son chef de l’Etat fête ses 59 ans embrassé avec Pablo Montero. « Pendant que les gens réfléchissent à comment fêter leur Noël, parce qu’avec ce salaire ce n’est pas assez pour rien. Carambole commune je peux fêter avec un gâteau. «

Et ce n’est pas tout, des lecteurs indignés ont même fait des comparaisons avec la disparité des salaires des fonctionnaires avec ce qu’ils supposent que le chanteur aurait perçu : « Il le paie en dollars. X chanter. Et aux fonctionnaires des bolivars. Quelle tristesse »

« Nicolás vous a offert ce chapeau avec beaucoup d’affection », le cadeau du chanteur Pablo Montero au président @NicolasMaduro pour son 59e anniversaire #FelizCumpleanosPresidente pic.twitter.com/Vg74NChXCE – Julio Riobó VTV (@JRioboVTV) 24 novembre 2021

De « La Maison des Célèbres » à l’ Eyeil du cyclone

Rappelons-nous qu’après plusieurs verres amers personnellement et professionnellement, Pablo Montero aurait connu une renaissance artistique sous la forme de « La Casa de los Famosos », la dernière émission de télé-réalité sur le réseau Telemundo où il a été maintenu enfermé dans une maison avec 16 célèbres et après avoir été éliminé un seul serait le vainqueur. Bien que Pablo n’ait pas eu la chance, il a atteint la grande finale et c’était un gage de visibilité pour de futurs projets dans le domaine musical.

Mais Pablo Montero n’a pas été le seul interprète à être allé chanter à la dictature vénézuélienne pour un salaire. Récemment, le respecté merenguero Bonnie Cepeda, a affirmé avoir reçu 60 000,00 $ pour chanter à Nicolás Maduro l’année dernière lors de son 58e anniversaire, et Pablo Montero lui-même, avec le célèbre « Divo de Juarez », Juan Gabriel, s’est rendu au Venezuela sous le gouvernement de feu Hugo Chavez (1999 – 2013), à différents actes présidentiels.