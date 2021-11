Pablo Montero perd des concerts par vidéo avec Maduro

.

Le chanteur Pablo Montero commence tout juste à voir les conséquences pour sa carrière professionnelle de sa décision d’assister au 59e anniversaire du président du Venezuela, Nicolás Maduro, et de lui chanter une sérénade.

Outre le rejet qu’il a suscité au sein de la communauté vénézuélienne, ainsi que chez diverses célébrités, l’artiste de 47 ans a perdu plusieurs offres d’emploi qu’il avait programmées à l’avance.

Le chanteur mexicain Pablo Montero chante « El Rey » à Nicolás Maduro pour son anniversaire Vêtu de la garde-robe charro habituelle et accompagné d’un groupe de mariachis, l’artiste aztèque a interprété l’Alma Llanera, Las Mañanitas et El Rey dans la cour centrale du Palacio de Miraflores #PabloMontero # NicolásMaduro #AnniversaireNicolásMaduro Pour plus d’informations, visitez-nous sur eluniversal.com.mx/2021-11-24T21:03:29Z

« L’annulation des contrats et des événements pour cette question a déjà commencé, et puisqu’il s’agit de politique internationale, il y a eu certaines conséquences à cet égard. Sobre todo por Estados Unidos, que sabemos considerablemente que toma medidas bastante drásticas al respecto por las órdenes de aprehensión y el tema de extradición que tiene el señor presidente Maduro”, explicó Mariana Gutierrez, asesora legal del cantante, en declaraciones que realizó al programa mexicano ‘De première main’.

Selon l’avocat, le chanteur n’a pas révélé à son équipe juridique qu’il assisterait à l’anniversaire du leader de gauche. « Il l’a traité avec une grande discrétion, il ne nous en a rien dit (…) et, bon, voyons comment ils vont le gérer », a-t-il expliqué.

Selon l’émission Chisme No Like, animée par Elisa Beristain et Javier Ceriani, Montero aurait reçu environ 60 000 $ pour la présentation à Maduro. Selon Ceriani, la proximité de Montero avec le régime de Maduro est telle qu’il serait toujours au Venezuela, chez l’un des frères d’Hugo Chávez.

De vrais débats se sont déchaînés sur les réseaux sociaux à propos de la décision de Montero. Le célèbre psychologue vénézuélien Alberto Barradas, qui, compte tenu de la situation politique et sociale de son pays, a décidé de s’installer au Chili, a effectué une analyse psychologique approfondie de Montero, le qualifiant de psychopathe.

« La question de Pablo Montero et Maduro est plus qu’une question politique. C’est un problème psychologique et social. La musique est universelle, c’est vrai. Mais, quand on va chanter l’anniversaire d’un gars dénoncé pour crimes contre l’humanité, qui entretient une tyrannie sanglante, et se rend coupable de l’exode de plus de 6 millions de personnes, c’est définitivement une atrocité liée à l’indignité et à l’indifférence ».

« Pablo Montero est indifférent à la souffrance et cela fait de lui un sociopathe. Lorsque vous ne ressentez ni culpabilité, ni remords, ni empathie pour la souffrance de beaucoup, d’une société, d’un groupe humain, vous êtes un sociopathe. C’est un fait et on ne peut le contester. Peu importe que vous ne l’ayez pas montré auparavant ou que vous ne l’ayez jamais laissé voir. Peu importe que vous ayez « été bon » auparavant. Si un jour vous vous levez et allez fêter en chantant l’anniversaire d’un génocide, vous. de la tête, de l’âme et de l’amour, ce n’est pas bon du tout ».

Mais c’est aussi une question de société. Car bien que la musique soit universelle, ce n’est pas une excuse pour aller chanter aux meurtriers. Il y a un niveau moral qui implique ce que vous célébrez ou non. L’excuse ne peut pas être que « vous faites le tour du monde de la musique mexicaine », puisque vous ne faites pas un concert dans une prison où vous allez fêter l’anniversaire d’un gars qui a violé un groupe d’enfants. Vous n’allez pas chanter pour celui de l’universalité musicale, à un gars qui, par exemple, ce forçat comme tueur en série. Tu le vois? Il n’y a pas une telle généralité quand il s’agit de musique. Il y a certaines limites, principes et valeurs, liés à cela ».

« Par conséquent, tout artiste qui va chanter pour le tyran, chante pour la mort, la destruction, le crime, l’injustice. Chaque artiste qui vend pour une poignée de dollars, chantant pour le criminel, démontre un côté sociopathe important. Tout artiste qui fête en chantant l’anniversaire d’un meurtrier est une honte pour l’art », a-t-il conclu. Êtes-vous d’accord avec le profil psychologique de Pablo Montero ?