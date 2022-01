Pablo Sandoval et Jumbo Díaz rapportés à Magallanes

Les joueurs Pablo Sandoval et Jumbo Díaz ont déjà signalé aux Navegantes del Magallanes dans le LVBP.

En effet, le MVP des World Series de la saison 2012 Pablo Sandoval a rejoint les Navegantes del Magallanes après avoir raté les quatre premiers matchs du Round Robin, où les Turcs présentent une fiche de 3-1.

Les Turcs avaient également l’incorporation des lanceurs dominicains Jumbo Díaz et Pedro Vásquez.

Pedro Vásquez a joué avec Toros del Este, où il a enregistré une MPM de 2,95 en 21,1 manches de travail, laissant une fiche de 1-3.

Alors que Jumbo Díaz était avec les Leones del Escogido, où il avait lancé une MPM de 7,15 en 11,1 manches, mais malgré ces chiffres, le navire fait confiance à tout son voyage dans les Caraïbes.

Panda Sandoval en ronde régulière avec le navire battu pour une moyenne de 314, avec 11 doubles, 1 circuit (Grand Chelem) et 19 points produits, mais au-delà de ces chiffres, avec la présence de Sandoval, le navire a commencé sa séquence de 11 victoires et protège des chauves-souris puissantes comme Nellie Rodríguez, Alejandro De Aza, Leonardo Reginnato, Alberth Martínez et maintenant avec Ángel Reyes.

Pablo Sandoval, Pedro Vásquez et Jumbo Díaz sont déjà avec #Magallanes. – Roger Rojas (@rogerrojasveliz) 2 janvier 2022

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada