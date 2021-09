Pac-12 Conference QB quitte l’équipe 3 pour la saison 2021

Un autre quarterback de football universitaire a quitté son équipe. Cette semaine, les Utah Utes, qui jouent dans la Conférence Pac-12, ont annoncé que leur quart-arrière partant Charlie Brewer avait décidé de quitter le programme trois matchs dans la saison 2021. Cette nouvelle intervient après que le quart-arrière Bailey Hockman a annoncé qu’il quittait l’équipe de la Middle Tennessee State University.

“Charlie a décidé de passer à autre chose et nous lui souhaitons le meilleur”, a déclaré l’entraîneur de l’Utah Kyle Whittingham dans un communiqué, selon ESPN. Brewer a pris la décision quelques jours après avoir connu des difficultés lors de la défaite 33-31 de l’équipe en triple prolongation contre l’État de San Diego. Cam Rising a pris le relais dans le match et a terminé avec 153 verges et trois touchés dans la défaite. Il a aidé les Utes à sortir d’un déficit de 24-10.

Utah annonce que le quart Charlie Brewer a quitté le programme après trois matchs. Le transfert de Baylor a été annulé lors de la défaite 3OT des Utes contre l’État de San Diego samedi dernier Cameron Rising sera probablement le partant cette semaine du match d’ouverture du Pac-12 de l’Utah contre l’État de Washington pic.twitter.com/O4xweFN6Zm – Rapport du blanchisseur CFB (@BR_CFB) 21 septembre 2021

“Nous avons vu de très bonnes choses de la part de Cameron Rising lorsqu’il est entré, il a fourni une étincelle”, a déclaré Whittingham lors de sa conférence de presse lundi avant que Brewer n’annonce qu’il quittait l’équipe. “Pas immédiatement, mais après quelques séries, il s’est installé et a fait de très bonnes choses, a obtenu de bons chiffres. Défensivement, nous avons assez bien joué pour gagner. Vous abandonnez moins de 250 mètres, 12 premiers essais, vous devriez gagner le match de football. Mais nous ne l’avons pas fait, évidemment. Nous devons continuer à travailler, en essayant de trouver une identité en attaque. C’est vraiment notre principal problème en ce moment. “

Au cours de la conférence de presse, on a demandé à Whittingham qui allait être le quart-arrière partant de l’Utah à l’avenir. “Nous ne ferons pas [announce] cette. Nous avons une idée précise de ce que nous allons faire, mais nous ne ferons aucune annonce officielle. Vous le verrez juste trotter là-bas samedi. » Rising est répertorié comme le partant sur le tableau de profondeur officiel de l’équipe.

Brewer a été titulaire pendant quatre ans à Baylor avant d’être transféré dans l’Utah en décembre. En trois matchs, avec les Utes, Brewer a complété 48 des 79 passes pour 484 verges, trois touchés et trois interceptions tandis que l’équipe a pris un départ de 1-2. Au cours de ses quatre années à Baylor, Brewer a lancé pour 9 700 verges – le deuxième plus grand de l’histoire de l’école – avec 65 touchés et 28 interceptions. À sa dernière saison avec les Bears, Brewer n’a complété que 61,7% de ses passes pour 1 958 verges, 14 touchés et huit interceptions. Il a été nommé étudiant de première année co-offensif Big 12 en 2017 et a été une sélection de mention honorable All-Big 12 en 2019.