“Pac-Man: Birth Of An Icon” célèbre l’un des personnages les plus intemporels du jeu vidéo

Image : La vie de Nintendo

Namco Pac-Man est un jeu vidéo qui n’a pas besoin d’être présenté. Le succès retentissant de Toru Iwatani en 1980 a donné naissance à des suites, des émissions de télévision, des chansons, des marchandises et bien plus encore, et le personnage est si célèbre qu’il est même inclus dans le Super Smash Bros. Ultimate liste. On a beaucoup écrit sur le héros en forme de pilule au cours des 40 dernières années, mais Pac-Man : Naissance d’une icône vise à être le récit définitif de sa création, de son succès et de son héritage.

Publié par Cook et Becker et écrit par Arjan Terpstra et Tim Lapetino, ce tome impressionnant retrace les débuts de l’histoire non seulement de Pac-Man, mais de Namco lui-même. Parsemé d’interviews perspicaces, il examine l’histoire de l’industrie japonaise des pièces de monnaie et comment les jeux japonais ont dominé la scène d’arcade en Occident. Même l’histoire intéressante de la façon dont la suite officieuse puis officielle Mme Pac-Man est venu à être est couvert ici.

Il ne contient pas seulement des œuvres d’art officielles et des concepts, mais présente également des photos contemporaines qui montrent l’immense impact culturel que Pac-Man a eu sur le monde – comme des clichés pris dans des salles d’arcade du monde entier et même des images franches d’enfants des années 80 soufflant des bougies sur un gâteau d’anniversaire Pac-Man. En effet, ‘Pac-Man merch’ occupe une grande partie du livre, et un large espace est également consacré à l’étonnant succès commercial des nombreux ports d’attache qui ont été publiés à la suite de la sortie de l’original d’arcade.

De nombreux livres prétendent être «exhaustifs», mais Pac-Man: Birth Of An Icon ne néglige aucun effort pour présenter pleinement l’histoire de cette remarquable mascotte de jeu vidéo – il y a même une section à la fin qui répertorie tous les jeux Pac-Man l’a joué, ce qui est une entreprise plus grande que vous ne le pensez. L’édition spéciale pour collectionneur présentée ici est même livrée avec une reproduction en vinyle 7″ du single “Pac-Man Fever” de 1982 de Jerry Buckner et Gary Garcia, ainsi qu’une pièce d’arcade Pac-Man en édition limitée – le problème étant qu’elle est limitée à seulement 2000 exemplaires coûte 100 $.

Si vous en avez toujours envie, vous pouvez vous procurer un exemplaire de ce livre vraiment unique en visitant le site Cook and Becker. Les commandes seront expédiées le mois prochain.

Images : la vie de Nintendo