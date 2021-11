PAC-MAN plus Nord 2 = un match au paradis du jeu

L’élément PAC-MAN de cette édition spéciale OnePlus va bien au-delà de cette surface et de ce support très joliment conçus.

Comment faire le téléphone gamifié parfait ? Eh bien, vous prenez un jeu légendaire, un jeu si célèbre que sa simple mention inspire la crainte. Et puis vous en intégrez des éléments si intelligemment et pourtant si profondément à l’intérieur d’un téléphone que vous pensez au jeu non seulement lorsque vous voyez le téléphone, mais également lorsque vous l’utilisez. Eh bien, c’est exactement ce que OnePlus a fait avec son édition OnePlus x Nord 2 PAC-MAN récemment publiée.

Comme son nom l’indique, OnePlus s’est inspiré de l’un des plus grands noms de l’histoire du jeu pour l’appareil, PAC-MAN, le classique d’arcade de Namco Bandai qui fait fureur depuis les années 80. Mais comment un téléphone peut-il refléter un simple jeu en 2D qui tourne autour d’un personnage mangeur de pellets, qui se déplace dans un labyrinthe, poursuit des pellets et esquive les fantômes ?

Eh bien, cela commence par la conception. Le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN ajoute une coque arrière à double film qui ajoute une touche PAC-MAN au légendaire design sobre de OnePlus. La couverture présente PAC-MAN lui-même ainsi que des points PAC-MAN. Il a également une conception d’encre phosphorescente qui brille réellement dans le noir, montrant un labyrinthe fait de néon. Il y a aussi d’autres petites touches – le curseur d’alerte est de couleur bleue. Pas n’importe quel bleu, mais le fameux virage au bleu des fantômes qui apparaissent lorsque PAC-MAN mange une pastille de puissance bleue. Il y a aussi un support de téléphone à faire soi-même avec des blocs lego et des personnages super mignons du jeu. Tout est très PAC-MAN, tout en étant classiquement OnePlus.

L’élément PAC-MAN de cette édition spéciale OnePlus va bien au-delà de cette surface et de ce support très joliment conçus. OnePlus a même donné à son emblématique OxygenOS une cure de jouvence PAC-MAN. Le téléphone démarre avec PAC-MAN engloutissant son nom, et le premier écran que vous voyez après avoir configuré le téléphone présente un fond d’écran PAC-MAN. Et si les icônes d’application sont un peu différentes de l’habituelle, c’est parce qu’elles ont une touche légèrement pixelisée, vous donnant une sensation du classique de l’arcade. Le téléphone est également livré avec des animations personnalisées et un filtre de caméra spécial, rendant hommage à PAC-MAN. Il existe également un certain nombre de fonds d’écran statiques et dynamiques personnalisés sur le téléphone, reflétant le voyage de PAC-MAN dans l’univers OnePlus. Et tous ces fonds d’écran ne sont pas placés dans la galerie. Les utilisateurs devront relever des défis sur le téléphone pour les déverrouiller ! Un camion plein de contenu PAC-MAN attend également d’être déverrouillé, notamment des sonneries, des autocollants photo et bien plus encore. Et bien sûr, il y a le jeu PAC-MAN lui-même, qui est préchargé sur le téléphone.

Toute cette bonté PAC-MAN est livrée avec la puissance et la capacité du OnePlus Nord 2. Il est livré avec le même magnifique écran fluide AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, est alimenté par le niveau phare MediaTek Dimensity 1200-AI chipset (qui offre des performances CPU 65 % supérieures et des performances GPU 125 % supérieures à celles du Nord d’origine, qui n’était pas en reste), et est associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui lui permet de gérer chaque tâche avec une douceur. À la tête de la triple caméra installée à l’arrière se trouve un capteur Sony IMX 766 de 50 mégapixels avec OIS, ainsi qu’un certain nombre de touches d’IA et de logiciels qui font du téléphone une centrale d’imagerie et de vidéo. Un appareil photo de 32 mégapixels garantit des selfies époustouflants et une batterie de 4 500 mAh garantit que ce Nord 2 continue de s’allumer, comme PAC-MAN. Même s’il n’y a plus de jus, OnePlus’ le légendaire Warp Charge 65 le fera passer de rien à plein en à peine une demi-heure. Enfin, bien qu’il ait reçu une dose de PAC-MAN, l’OxygenOS sur l’édition OnePlus x Nord 2 PAC-MAN reste toujours aussi épuré et facile à utiliser.

Beaucoup de PAC-MAN et beaucoup de Nord 2 font de l’édition OnePlus x Nord 2 PAC-MAN un match de jeu paradisiaque. Le téléphone est livré dans une seule RAM et une variante de stockage de 12 Go/ 256 Go est disponible pour Rs 37 999 dans les magasins OnePlus Experience, OnePlus.in et Amazon.in. Les utilisateurs qui achètent le téléphone peuvent également bénéficier d’une remise de 2 000 Rs. Les utilisateurs de Citibank qui achètent le téléphone sur Amazon.in peuvent bénéficier d’une remise bancaire instantanée de Rs 1 000 et d’une remise de Rs 1 250 sur les options EMI de 3 et 6 mois. Ceux qui achètent le téléphone recevront également gratuitement le support de téléphone spécial PAC-MAN. Il leur suffit de rejoindre le Red Cable Club (RCC) sur leur smartphone, de se rendre sur "Benefit Center" sur la page d’adhésion, et obtenez le bon qui leur permettra de mettre la main sur ce stand incroyable. L’adhésion au Red Cable Club peut également offrir à ceux qui achètent ce téléphone spécial, trois mois de Spotify Premium gratuits sur le téléphone !

