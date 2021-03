Cette semaine, le nom de Paca le Piranha Elle s’est faufilée au Congrès des députés lorsqu’elle a été mentionnée par le vice-président et chef de Podemos, Pablo Iglesias. Le commentaire d’Iglesias a provoqué la surprise de la ministre qui était à ses côtés, Nadia Calviño: « Paca la qué? », ​​A-t-il alors déclaré. Ce samedi, le troisième vice-président et ministre de l’Économie a reçu en la sixième nuitun message de l’actrice, connue pour son rôle dans la série Poison, où elle joue elle-même.

« Vouloir salue avec beaucoup d’affection à Nadia Calviño, « Paca la Piranha, de son vrai nom Francisca Aracil Cáceres, a commencé par dire dans la vidéo.

L’actrice et ancienne vedette a expliqué au ministre qui elle est: «Je suis l’une des premières femmes trans à avoir fait l’armée en Espagne. ici tu m’as dans le corps et l’âme pour ce dont tu as besoin de moi ».

De même, Paca la Piranha a profité de l’occasion pour inviter la ministre Nadia Calviño pour participer à votre programme d’entretien que vous avez sur la plateforme Atresplayer Premium, Paca vous emmène au verger.

« Voyons si un jour on se verra à Madrid, nous avons pris un café et je l’emmène à mon programme, et on l’interviewe, on parle d’économie et on parle de ce qu’est l’Espagne, et si tu veux je parle aussi de ma transformation sexuelle, comment je suis passée d’homme à femme », a déclaré l’actrice.

Le message de Paca la Piranha a été très bien accueilli par Nadia Calviño, qui a remercié le programme La Sexta de lui avoir donné « l’opportunité de merci Paca, car il n’en avait pas eu l’occasion après avoir reçu le cadeau. »Le ministre a évoqué le don d’Atresplayer Premium, qui lui a adressé une lettre de Paca la Piranha ainsi que plusieurs de ses programmes.

En ce sens, Calviño a justifié qu’il ne la connaissait pas parce que « Je n’ai pas eu le temps de regarder des séries ces derniers mois. »La ministre a assuré qu’elle n’avait pas encore eu l’occasion de voir PoisonC’est pourquoi «elle ne connaissait pas le personnage de Paca», mais elle a été «impressionnée» par les interviews «et ce que j’ai pu savoir», et lui a donné le merci du fond du coeur pour ton amour« .