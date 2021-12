Pacheta demande à 2022 de « battre Leganés »

31/12/2021 à 15h34 CET

L’entraîneur du Real Valladolid, José Rojo Pacheta, a demandé à 2022 de « battre Leganés » ce dimanche puisque, « si cela est réalisé, le reste viendra », bien qu’il ait également ajouté qu’il demande « la santé » pour « pouvoir avoir la possibilité de décider », quelque chose avec qui ne peut pas compter pour cette date de ligue.

En fait, même siet Kiko Olivas C’est peut-être déjà pour ce choc, il fait partie des joueurs confinés dans l’équipe de Blanquivioleta après avoir été testé positif au covid-19, avec Hugo Vallejo, Kike Pérez, Rubén Alcaraz, Raúl Carnero et Sergio León, ce qui fait un total de dix victimes pour le premier engagement de la nouvelle année.

Au moins, il a pu récupérer JoaquinBien que sa participation n’aurait pas lieu dans le onze de départ, dans lequel il doit également chercher un remplaçant pour Sergio León, l’une des pièces clés de l’équipe, qui est hors jeu en raison du coronavirus.

D’après l’entraîneur de Burgos lors d’une conférence de presse, « bien que cela ait été une semaine étrange, après avoir passé quelques jours en famille et en raison de l’apparition de cas positifs, l’équipe s’est bien entraînée, et ceux qui sortent au champ, ils y laisseront leur âme.

« Heureusement, nous avons une grande équipe et les joueurs atteints de Covid le traversent avec pratiquement aucun symptôme, ils seront donc bientôt de retour dans le groupe », a-t-il déclaré. Pacheta, qui a valorisé les 37 points obtenus au premier tour, bien qu’il soit « ambitieux » et considère que « plus peut être obtenu » au second.

A son avis, s’il est vrai que le covid affecte dans une large mesure les équipes de football, il estime qu’il est important « de continuer, chaque fois que cela est possible, car un spectacle, une illusion et un grand divertissement sont proposés au peuple. , dans les moments difficiles ».

Compte tenu des nombreuses absences dont il souffre, il convoquera plusieurs joueurs de la filiale, Iván Fresneda et Víctor Narro, auquel pourrait s’ajouter EsclaveBien que probablement pas pour ce match, puisqu’il considère qu’ils sont « prêts » à entrer avec la première équipe.

Pacheta a prévenu que si l’équipe brise la bonne dynamique réalisée dans leur fief, ce ne sera pas à cause des vacances de Noël, mais parce qu’en face ils auront « une bonne équipe, avec une vraie équipe, qui sait de quoi il s’agit, de quoi il s’agit connaît bien Segunda et qu’avec Nafti il ​​a pu ajouter quinze points en huit matchs ».

« Le Leganés est arrivé à Zorrilla au bon moment, si on parle de noms, il a Palencia, Bruno, Quintillá, Recio, Perea, Randjelovic, Rubén Pardo, Bárcenas… Il a un très bon contrôle des passes qui nous obligera à être ajustés, car ils vont nous faire courir », a-t-il précisé.

« En plus, ils gagnent en confiance et ça les rend dangereux, donc celui qui aura le ballon avec le meilleur jugement, sera celui qui prendra le match », a prédit l’entraîneur du Real Valladolid, qui prédit « un bon match, très compétitif », dans lequel il espère avoir le soutien de tous les fans autorisés par le règlement.

Et il insiste sur le fait que, encore une fois, il pariera sur « continuez à être courageux et visez le deuxième but lorsque le premier a été marqué, déjà pour un troisième si le second est fait », car il estime que « on peut perdre une partie en jouant comme ça, mais ça donnera plus de joies que de déceptions ».

Concernant le fait d’avoir entre des dates aussi importantes que la Saint-Sylvestre et la Saint-Sylvestre, « Pacheta« Il a demandé à ses joueurs « d’être cohérents et responsables, car c’est important de profiter en famille mais en sachant qu’au bout de 48 heures ils seront confrontés à un match difficile. »

Et donc son souhait pour la nouvelle année est « battre Leganés« et, pour tout le reste » que nous sommes tous en bonne santé « , tandis que dans ce qui concerne le marché d’hiver, il a indiqué que l’objectif est » d’apporter des choses différentes de celles que l’équipe a déjà, qui peuvent la compléter, car c’est difficile de trouver mieux. »