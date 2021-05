Pacheta quitte Huesca

25/05/2021 à 22:31 CEST

José Rojo “Pacheta” a communiqué mardi au SD Huesca sa décision de ne pas continuer en tant qu’entraîneur la saison prochaine, après avoir consommé dimanche dernier la descente de l’équipe aragonaise vers LaLiga Smartbank, a fait savoir le club sur ses réseaux sociaux.

“Bien que n’ayant pas atteint l’objectif de la permanence, sa contribution au remarquable deuxième tour de l’équipe de LaLiga Santander restera à jamais dans la mémoire de l’entité et les supporters du Haut-Aragon “, souligne le texte de l’équipe de Huesca, qui apprécie le” dévouement et le professionnalisme “de l’entraîneur de Burgos et de l’ensemble de son équipe d’entraîneurs.

“De plus, en seulement quatre mois, il est devenu l’entraîneur avec le plus de victoires de l’histoire en première division sur le banc pour SD Huesca, un total de six”, se souvient le conseil d’administration.

Selon lui, depuis leur incorporation en janvier, Pacheta et son équipe “se sont révélés être la nouvelle impulsion dont le club de Huesca avait besoin” et leur “honnêteté, énergie et optimisme” ont infecté une équipe qui à son arrivée avait six points de retard.

“Au cours des 20 jours où il a été à la pointe de l’équipe, il a réussi à sortir des lieux de relégation à deux reprises, une tâche qui n’a échappé que le dernier jour”, se souvient SD Huesca, qui souhaite “le meilleur dans le futur »à Pacheta.

L’entraîneur de Burgos a également publié mardi sur ses réseaux sociaux une lettre d’adieu dans laquelle il reconnaissait que la sanction pour relégation l’accompagnerait «toute sa vie».

“Quelle immense joie lorsque vous m’avez appelé en janvier. Quelle douleur profonde de mourir sur le rivage. Dommage qui m’accompagnera tout au long de ma vie. Entre les deux sentiments un chemin parcouru avec de grandes satisfactions“, a-t-il souligné.

Il a également estimé qu’à ce stade, ils ont été accompagnés par “des joueurs nobles, un personnel d’entraîneurs assidu, une équipe de direction sympathique, aimante et professionnelle et un passe-temps absent mais dont la chaleur s’est infiltrée dans le quotidien”.

“Mon esprit agité me pousse loin d’El Alcoraz, mais je suis convaincu que notre équipe reviendra à Primera. Merci à tous pour votre amour& rdquor;, conclut la lettre.