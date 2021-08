Pachuca bat Querétaro et obtient les trois points (0-2)

23/08/2021

Le à 06:45 CEST

Le Pachuca a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 0-2 contre lui Querétaro ce lundi dans le Stade La Corregidora à Querétaro. Le Querétaro Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 3-0 lors du match précédent contre Tigres de l’UANL. Du côté des visiteurs, le Pachuca perdu par un résultat de 3-1 lors du duel précédent contre le Monterrey et cumule trois défaites consécutives dans la compétition. Après le score, l’équipe de Querétaro est seizième, tandis que le Pachuca il est douzième après la fin du match.

Le jeu a commencé d’une manière favorable pour lui Pachuca, qui inaugurait le lumineux avec un peu de Gustavo Cabral à 20 minutes, terminant la première mi-temps sur le score de 0-1.

Après la mi-match est venu le but de l’équipe de Pachuqueño, qui s’est distanciée au tableau d’affichage grâce à un but de Luis Chavez à la 76e minute, clôturant ainsi la confrontation avec un résultat final de 0-2.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Querétaro a donné accès à Bryan Olivera Calvo, pablo gomez, Jésus Hernandez et Luis Madrigal pour David Cabrera, Nicolas Sosa, Raul Torres et Pablo Barrera, Pendant ce temps, il Pachuca a donné le feu vert à Romario Ibarra, Roberto de la rose, Luis Chavez, Miguel Herrera et Matías Catalan pour Avilés Hurtado, Antonio Figueroa, Victor Guzman, Nicolas Ibañez et Yairo Moreno.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes. Les habitants en ont vu deux (Jésus Hernandez et Kévin Balanta) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, spécifiquement Victor Guzman et Oscar Ustari.

Avec ce résultat, le Querétaro il reste trois points et le Pachuca il monte à six points.