Pachuca commence le tournoi en jouant contre Chivas Guadalajara

05/09/2021

Activé à 04:45 CEST

le Pachuca et le Chivas Guadalajara Ils entament leur périple dans la Clausura MX League à la recherche de nouveaux buts, jouant ce lundi à 4h15 le match correspondant à la première journée au stade. Stade Miguel Hidalgo.

le Pachuca il était neuvième de la phase régulière de la MX Opening League la saison dernière avec 25 points et un bilan de 18 buts en faveur et 14 contre. Lancez cette nouvelle saison avec Paulo Pezzolano En tant qu’entraîneur, il commande une équipe composée de 37 joueurs.

D’autre part, le Chivas Guadalajara Il s’est classé septième de la phase régulière de la Liga MX de Apertura la saison dernière avec 26 points et des chiffres de 20 buts en sa faveur et 17 contre. Commencez cette nouvelle édition avec Victor Vucetich en tant qu’entraîneur, il dirige une équipe composée de 28 footballeurs.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements dans le Stade Miguel Hidalgo et les résultats sont six victoires, six défaites et huit nuls en faveur de la Pachuca. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de la Pachuca. Le dernier match entre Pachuca et le Chivas Guadalajara Ce tournoi a eu lieu en février 2021 et s’est conclu par un match nul 1-1.