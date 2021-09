Pachuca gagne 1-0 à Necaxa et prend les trois points

24/09/2021

Le à 06:15 CEST

Les Pachuca gagné 1-0 contre Necaxa lors de la réunion qui s’est tenue ce vendredi au Stade Miguel Hidalgo. Les Pachuca est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Chivas Guadalajara par un score de 1-0. Quant à l’équipe visiteuse, le Necaxa il a été battu 0-3 lors du dernier match qu’il a joué contre le Atlas Guadalajara et cumule trois défaites consécutives dans la compétition. Après le duel, l’équipe Pachuqueño est douzième, tandis que le Necaxa Il est quatorzième après la fin du match.

La première mi-temps du match a débuté de manière positive pour l’équipe de Pachuco, qui a ouvert le score grâce à un but de Avilés Hurtado à la minute 15. Avec ce 1-0 s’est terminé la première partie du match.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 1-0.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Pachuca ils entrèrent Miguel Herrera, Ismaël Sosa, Harold mosquée, Luis Chavez et Illian Hernández remplacement Oscar Murillo, Bryan González, Victor Guzman, Eric Sanchez et Nicolas Ibañez, Pendant ce temps, il Necaxa a donné accès à Sergio Bareiro, Jésus Escoboza, Maximiliano Salas, Rodrigo Aguirre et Luis Arcadio Garcia pour Mauro Quiroga, Raul Sandoval, Image de balise Fernando González, Andy Médine et Vicente Poggi.

L’arbitre a décidé de mettre en garde six joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Avilés Hurtado, Illian Hernandez et Luis Chavez et par le Necaxa admonesté Fernando Meza, Vicente Poggi et Fabrique Formiliano.

Avec cette victoire, le Pachuca parvient à monter à 10 points et reste dans l’accès à la phase suivante de la compétition, tandis que le Necaxa reste avec neuf points.

Au tour suivant de l’Ouverture MX League, les deux Necaxa comme lui Pachuca jouera dans son fief un nouveau match contre lui Tijuana et le Amérique respectivement.