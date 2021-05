Pachuca passe à la phase suivante de la Liga MX de Clausura malgré sa défaite 4-2 contre l’América

17/05/2021 à 05h15 CEST

le Amérique a réussi à battre 4-2 à Pachuca dans le Stade aztèque le match retour des quarts de finale, même si ce n’était pas suffisant pour obtenir la place du championnat. Les équipes se sont déjà rencontrées lors du match aller au stade Miguel Hidalgo, qui s’est terminé par un score de 3-1 pour le Pachuca. Grâce au succès obtenu dans cette phase, le Pachuca il a assuré sa permanence en Liga MX de Clausura pour au moins le tour suivant.

Le jeu a commencé de manière excellente pour lui Pachuca, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Romario Ibarra quelques minutes après le début du match, plus précisément dans la cinquième minute. Cependant, l’équipe de Coyoacanense a réagi et égalisé le match grâce à un but à onze mètres de Roger Martinez à la 17e minute. L’équipe locale a de nouveau marqué et a réussi à revenir grâce à un but de Luis Fernando Fuentes à la 27e minute, terminant la première mi-temps avec un score de 2-1.

La deuxième partie du jeu a commencé de manière favorable pour lui Amérique, qui ont augmenté leur différence grâce à un autre objectif de Roger Martinez, complétant ainsi un doublé en 53 minutes. Mais plus tard, l’équipe de Pachuco s’est approchée du tableau de bord avec un but du point de penalty de Gustavo Cabral dans la minute 63. Cependant, le Amérique À la 73e minute, il a augmenté le score grâce à un but de Leonardo Suarez, clôturant ainsi la réunion avec un résultat de 4-2 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Amérique a donné accès à Leonardo Suarez, Francisco Cordova, Federico Vinas Oui Emanuel Aguilera pour Luis Fernando Fuentes, Henry Martin, Santiago Naveda Oui Jorge Sanchez, Pendant ce temps, il Pachuca a donné accès à Victor Guzman, Luis Chavez, Harold Mosquera, Miguel Herrera Oui Infirmière Roberto pour Erick Aguirre, Romario Ibarra, Roberto de la rosa, Felipe Pardo Oui Jorge Hernandez.

Après le duel, le Pachuca sera au prochain tour de la Liga MX de Clausura, tandis que le Amérique a été éliminé de la compétition.