Pachuca quitte Puebla sans ajouter de points (1-2)

10/02/2021

Le à 04:31 CEST

Les Pachuca a remporté 1-2 le match qui a eu lieu ce samedi dans le Stade Cuauhtémoc. Les Puebla est venu avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir gagné à domicile par un score de 0-1 à Atlas Guadalajara. Du côté des visiteurs, le Pachuca a récolté un match nul à un contre le Amérique, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Grâce à ce résultat, l’équipe Pachuco est neuvième, tandis que la Puebla il est quatorzième à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Puebla, qui a ouvert le score avec un but à onze mètres bon diego à la minute 24. Mais plus tard, l’équipe de Pachuco à la minute 38 a égalisé avec un but du point de penalty de Luis Chavez, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-1 sous les projecteurs.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a braqué les projecteurs avec un but de Eric Sanchez à 58 minutes. Finalement, la confrontation s’est terminée par un 1-2 au tableau d’affichage.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Puebla sauté du banc Guillermo Martinez, Lucas maia, Image de balise Daniel Alvarez Lopez, Fernando Aristeguieta et Raul Castillo remplacement Amaury Escoto, Juan Pablo Ségovie, Emmanuel Gularte, bon diego et Gustavo Ferrareis, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Matías Catalan, Nicolas Ibañez, pablo lopez, Victor Guzman et Jorge Hernandez, qui a sauté sur le terrain pour Miguel Tapias, Roberto de la rose, Jahaziel Marchand, Avilés Hurtado et Romario Ibarra.

Dans le duel, un total de huit cartons jaunes et un carton rouge ont été vus. Les habitants ont montré un carton jaune à tabou chrétien, Amaury Escoto, Image de balise Daniel Alvarez Lopez et Antoine Silva, tandis que l’équipe visiteuse a reçu un avertissement jaune à Avilés Hurtado, Eric Sanchez, Miguel Herrera et Oscar Ustari et avec du rouge à Matías Catalan.

Avec cette victoire, le Pachuca il monte à 14 points et se place à la neuvième place du classement, au lieu d’accéder à la phase suivante de la compétition. Pour sa part, Puebla il reste avec les 12 points avec lesquels il a atteint ce jour de compétition.

Le lendemain le Puebla jouera contre lui Necaxa loin de chez soi et le Pachuca jouera son match contre lui Lagune de Santos dans son fief.