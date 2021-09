Pachuca reçoit l’Amérique

in

28/09/2021 à 04h16 CEST

Mercredi prochain à 04h05 se jouera la rencontre de la onzième journée de la MX Opening League, qui affrontera les Pachuca et à Amérique dans le Stade Miguel Hidalgo.

Les Pachuca affronte le match avec optimisme après avoir gagné à domicile sur le score de 1-0 à Necaxa dans le Stade Miguel Hidalgo, avec un objectif de Avilés Hurtado. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté trois des neuf matchs disputés à ce jour.

Du côté des visiteurs, le Amérique a récolté un nul nul contre le Chivas Guadalajara, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, il arrive donc au match avec le prétexte de conserver les trois points cette fois. Avant ce match, le Amérique il avait gagné dans six des 10 matchs disputés en Liga MX de Apertura cette saison.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Pachuca a gagné deux fois et a été battu deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent lui sembler encourageantes Amérique, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se jouent dans le Stade Miguel Hidalgo. Aux sorties, le Amérique a gagné deux fois et a fait match nul deux fois dans leurs cinq matchs joués, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Pachuca pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Miguel HidalgoEn fait, les chiffres montrent 10 défaites et six nuls en faveur du Pachuca. La dernière confrontation de ce tournoi entre les deux équipes s’est jouée en mai 2021 et s’est terminée sur un score de 4-2 en faveur de la Amérique.