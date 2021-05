Pachuca reçoit l’Amérique

13/05/2021 à 02:15 CEST

le Pachuca disputera son deuxième match en Liga MX de Clausura contre le Amérique, dont le début est prévu ce vendredi à 14 h Stade Miguel Hidalgo.

le Pachuca vient avec impatience le deuxième jour après avoir remporté son peloton par un score de 1-5 à San Luis dans le Stade Alfonso Lastras Ramirez, avec tant de Romario Ibarra, Roberto De La Rosa Oui Erick Sanchez et compte déjà 3 victoires consécutives dans la compétition.

Du côté des visiteurs, le Amérique a réussi à vaincre le Pumas UNAM 0-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Henry Martin, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Pachuca.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Pachuca et les résultats sont 10 défaites et six nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les visiteurs ont une séquence de quatre matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de la Pachuca. La dernière fois qu’ils ont joué au Pachuca et le Amérique dans ce tournoi c’était en février 2021 et le match s’est conclu par un 2-0 en faveur de Amérique.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 15 points en faveur de la Amérique. Les locaux viennent au match en huitième position et avec 23 points dans le casier. De son côté, l’équipe visiteuse est deuxième avec 38 points.