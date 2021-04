Pachuca reçoit Santos Laguna

26/04/2021

Activé à 04:15 CEST

le Santos Laguna visitez ce mardi pour Stade Miguel Hidalgo se mesurer avec Pachuca dans son seizième match de la Liga MX de Clausura, qui débutera à 4h00.

le Pachuca est livré avec des esprits renforcés pour le match du seizième jour après avoir vaincu le Monterrey dans le Stade Bbva Bancomer 0-1, avec un but de Erick Aguirre. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans quatre des 15 matchs disputés jusqu’à présent.

Pour sa part, Santos Laguna a été imposé à Toluca 3-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Juan Otero Oui Eduardo Aguirre, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief des Pachuca. À ce jour, sur les 15 matchs que l’équipe a disputés en MX Clausura League, elle en a remporté sept.

En tant que local, le Pachuca ils ont gagné deux fois, perdu trois fois et fait match nul deux fois en sept matchs disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe dans les matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir. Dans le rôle de visiteur, le Santos Laguna Il a gagné une fois et a fait match nul trois fois en sept matchs jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade. Pachuca pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Miguel Hidalgo, en fait, les chiffres montrent six défaites et six nuls en faveur de la Pachuca. De plus, les habitants ne sont pas vaincus avec le Santos Laguna lors de ses sept dernières visites. La dernière fois qu’ils ont affronté le Pachuca et le Santos Laguna dans ce tournoi c’était en novembre 2020 et le match s’est terminé sur un score de 0-3 en faveur de Pachuca.