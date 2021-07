Pachuca remporte la victoire après avoir battu Leon 4-0

25/07/2021 à 01:15 CEST

Le Pachuca a commencé par une victoire à domicile 4-0 sur le Lion lors de son premier match de l’Ouverture MX League, qui s’est déroulé ce samedi dans le Stade Miguel Hidalgo. Avec ce résultat, l’équipe de Pachuco est première avec trois points et les léonais dix-huitième et sans points à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer un but, les joueurs ont donc quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Pachuca, qui a débuté son tableau d’affichage avec un but de Victor Guzman à 59 minutes. Plus tard, ils revinrent marquer les lieux au moyen d’un but de Matías Catalan à 61 minutes, il a laissé un 2-0 en faveur de Pachuca. L’équipe locale s’est de nouveau jointe, augmentant l’avantage grâce à un double but de Victor Guzman à la 75e minute. Après un nouveau jeu le score de l’équipe de Pachuco a augmenté, qui a pris ses distances en établissant 4-0 grâce à un but de Roberto de la rose dans la foulée, dans les années 90, clôturant ainsi le match avec le résultat de 4-0.

C’était un match avec plusieurs mouvements sur les bancs. Le Lion a donné accès à Elie Hernandez, Santiago Ormeño Oui Victor davila pour Jean Ménèse, Emmanuel Gigliotti Oui Omar Fernandez et par le Pachuca remplacé Antonio Figueroa, Roberto de la rose, pablo lopez, Jorge Hernandez Oui Harold mosquée pour Yairo Moreno, Nicolas Ibañez, Oscar Murillo, Ismaël Sosa Oui Avilés Hurtado.

L’arbitre a sanctionné deux joueurs d’un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Avilés Hurtado, du Pachuca et un à Guillaume Tesillo du Lion.

Lors du tour suivant, le deuxième de la MX Opening League, le Pachuca jouera son match contre lui Mazatlán en dehors de la maison. Pour sa part, Lion jouera à domicile son match contre lui Tijuana.