Pachulia: “Après avoir joué contre Shaquille O’Neal, je suis allé au gymnase pour soulever des poids”

NBA Fan Club a eu Zaza pachulia en tant qu’invité afin que les fans puissent interroger un double champion de la NBA sur sa carrière.

Voici les réponses les plus intéressantes du chat avec les fans.

(Le meilleur souvenir en tant que joueur) “J’ai joué 16 ans et plus de 1000 matchs en NBA et j’ai beaucoup de souvenirs de ma carrière, mais je dirais deux. Le premier était en 2008 quand nous avons joué les ‘playoffs’. Nous étions une équipe très jeune et nous a conduit les Celtics, qui plus tard ils gagneraient le Ring, Game 7. Et puis bien sûr, les deux anneaux avec les Warriors en 2017 et 2018. C’est pourquoi il y avait du travail et ce sont des moments inoubliables “

(Le meilleur et le pire des Warriors) “Avec les Warriors, nous avions une si bonne équipe que je pense qu’il n’y a pas eu de mauvais moment. Nous avons beaucoup gagné et, bien que nous ayons fait paraître les choses faciles, il y avait beaucoup de travail derrière. Les pires moments étaient peut-être les blessures, quand Steph a raté quelques matchs, et quand on a cru que Durant avait cassé mais il est allé voir un autre médecin et c’était juste une entorse. Le meilleur moment bien sûr les deux championnats ”

(Le meilleur partenaire qu’il ait jamais eu) “J’ai joué tellement d’années que j’ai eu la chance d’avoir des joueurs incroyables à mes côtés. Depuis que j’ai été ‘recrue’ à Orlando avec Tracy McGrady et Grant Hill, puis dans les Bucks avec Kukoc, Joe Johnson et Al Horford à Atlanta … Bien sûr, j’ai joué avec Dirk Nowitzki à Dallas, les trois grands des Warriors, Blake Griffin dans les Pistons … Je ne pouvais pas en avoir un, mais tous ceux que j’ai dit sont des joueurs très spéciaux et j’étais très chanceux de les avoir comme coéquipiers ”

(Joueur le plus difficile à défendre) “Cette question est facile à répondre. Certainement Shaquille O’Neal. J’ai joué Shaq à son apogée, quand il était avec les Lakers, et je n’avais que 19 ans, alors vous pouvez imaginer à quel point c’était difficile de le combattre, ce que je Je marquais 40 points et je faisais le tour de casser des cerceaux. Ce dont je me souviens, c’est que le jour après avoir joué contre lui, je suis allé directement au gymnase pour soulever des poids parce que je savais que si je voulais continuer en NBA, je devais gagner du muscle. Je ne veux pas oublier non plus Yao Ming, car sa taille rendait très difficile sa défense, surtout parce qu’il avait un bon tir extérieur. ”

(Idole) “Je crois que Michael Jordan était l’idole du monde entier. Vous n’avez pas vu beaucoup de basket NBA à la télévision en Géorgie et tout ce qui venait de lui venait de lui. Puis, quand j’ai grandi, j’étais plus conscient de ma position et j’ai payé plus. attention à Tim Duncan. Comment il bougeait, comment il jouait et sa personnalité, c’était un gagnant. Je l’aimais vraiment. ”

(Dans un vestiaire avec Durant et Curry) «C’est drôle parce que dans le vestiaire, Steph était assis à ma gauche et Kevin à ma droite, donc j’étais au milieu. C’était incroyable parce qu’ils avaient tellement de baskets qu’ils remplissaient mon casier, ils les avaient partout. Une des choses que le plus j’ai été frappé par le fait qu’après chaque séance d’entraînement, les deux restaient ensemble pour tirer le panier. Et je me suis demandé: “Pourquoi tirent-ils ensemble et pas chacun d’eux-mêmes?” 50 tirs et a marqué 47 ou 48. Steph en a parfois fait 50 et cela les a fait rivaliser, même s’ils étaient coéquipiers. Ils voulaient se battre et cela les a améliorés. Même après un match difficile, ils sont parfois restés pour tirer. le panier. Compétitivité, c’est ce que j’ai appris d’eux “