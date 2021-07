Pacific Railways : Opportunité pour les entreprises indiennes

La liaison du rail projeté avec les ports semble plus que probable, car les travaux de modernisation de deux ports de la région ont commencé.

Par le Dr Aparaajita Pandey

La nation centraméricaine d’El Salvador se prépare à construire un nouveau chemin de fer le long de son littoral. Bien nommé Pacific Railway, le chemin de fer proposé est conçu comme un projet de chemin de fer côtier entre le port d’Acajutla au nord-ouest du pays et le port de La Union au sud. Le projet ferroviaire proposé traverserait également la capitale du pays, San Salvador. Le projet proposé sera une coentreprise entre l’Autorité des ports et aéroports d’El Salvador (CEPA) et la Banque centraméricaine d’intégration économique ou Cabei.

Alors que les chemins de fer semblent être un ajout bienvenu à la côte salvadorienne, ils sont encore loin d’être une réalité. CEPA et Cabei ont publié ensemble l’appel d’offres international pour une étude de faisabilité. L’étude de faisabilité est financée par le Fonds fiduciaire coréen ou KTF et KTF et Cabei sont actuellement en négociation concernant les détails de l’étude de faisabilité.

La région bénéficierait énormément de l’ajout du chemin de fer du Pacifique, et il a été laissé entendre que si l’étude de faisabilité le suggérait, ce projet pourrait devenir un projet multiforme et pourrait également s’étendre aux autres pays d’Amérique centrale. La date provisoire pour l’achèvement de l’étude est en août 2022. L’étude se concentrerait sur le coût financier du projet potentiel, l’évaluation technologique de l’infrastructure ferroviaire actuelle, l’évaluation des formalités légales impliquées et surtout la nécessité d’un projet. cela demanderait un investissement énorme.

Le projet sera un partenariat public-privé et KTF investira environ 450 000 USD. Ce n’est pas le seul projet auquel la Corée du Sud fait désormais partie en ce qui concerne l’Amérique centrale. La nation sud-coréenne participe également à des études de trains régionaux au Costa Rica, en République dominicaine et au Guatemala. Les parties concernées étudient également la possibilité de lier ces projets et de se coordonner davantage avec les aéroports, afin de stimuler le commerce et le tourisme dans la région tout en fournissant des emplois bien nécessaires dans une région qui souffre du chômage, ce qui entraîne à son tour des à d’autres problèmes sociaux.

La liaison du rail projeté avec les ports semble plus que probable, car les travaux de modernisation de deux ports de la région ont commencé. Le lien entre le chemin de fer, l’aéroport et le port maritime contribuerait à atténuer le trafic de passagers et de fret dans la région et contribuerait également à réduire les frictions dans le commerce régional et international qui entraînent également des pertes.

Ce ne serait pas la première fois que l’Amérique centrale envisage un projet qui commence dans un lieu central et s’étend ensuite à toute la région, reliant ainsi tous les pays participants en un seul fil. Le groupe de pays d’Amérique centrale a appris le talent à la fois de la coordination et de la négociation collective, ils ont également été en mesure de surmonter le problème du manque de points communs pour les infrastructures, les lois et les marchés. Le réseau électrique combiné d’Amérique centrale est un excellent exemple de coordination et de collaboration dans le secteur du développement des infrastructures.

Étant donné que la plupart des pays d’Amérique centrale sont des pays relativement petits dans un contexte de taille géographique et également avec des économies limitées, il est avantageux pour eux de se regrouper pour des projets qui nécessitent des investissements lourds, un savoir-faire technique et visent finalement un plus grand bien collectif. Dans le passé, lorsque de plus grandes nations sud-américaines comme le Brésil, la Bolivie, le Chili et l’Argentine ont tenté de construire des projets d’infrastructure communs, elles se sont retrouvées confrontées à de nombreux obstacles allant du nationalisme des ressources à l’absence de cadre juridique et économique commun qui facilite la coordination entre des pays. Si le Grand Southern Gas Pipeline a vu le jour, ce n’est pas sans la détermination acharnée du régime brésilien qui l’a considéré comme faisant partie de son plus grand leadership régional. La nationalisation soudaine du gaz naturel par la Bolivie ainsi que les différends boliviano-chilien ont presque stoppé le projet.

L’Amérique centrale, cependant, a su trouver des moyens de travailler ensemble, qu’il s’agisse de leur réseau électrique combiné ou du Système d’intégration centraméricain ou SICA ; la région a trouvé des moyens de travailler ensemble. Ce projet de chemin de fer du Pacifique est une autre opportunité semblable à celles déjà mentionnées. Le projet a également invité des investisseurs internationaux à faire partie du projet et des offres ont été soumises de partout dans le monde, y compris l’Inde.

Opportunité pour l’Inde

Il offre également des opportunités intéressantes pour les entreprises indiennes. L’Inde possède déjà l’expertise technique nécessaire pour construire des lignes de chemin de fer sur un chemin dangereux comme celui de la côte salvadorienne. Elle possède également l’un des réseaux ferroviaires les plus denses au monde. Pour deux des entreprises du gouvernement indien, IRCON et RITES, cela pourrait être une énorme opportunité de soumissionner pour le projet. Si l’Inde parvient à faire partie du projet, ce serait un pas de plus dans la coopération Inde-Amérique latine, en plus d’offrir des opportunités économiques aux PSU du secteur. Il serait intéressant de voir l’impact socio-économique qu’un tel projet a sur la région.

(L’auteur est professeur adjoint au Département de politique publique de l’Université Amity et détient un doctorat en études latino-américaines du Center for Canadian, US, and Latin American Studies, JNU. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas les position ou politique officielle de Financial Express Online.)

