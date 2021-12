Pack batterie Apple MagSafe + Bracelets Apple Watch en solde

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont désormais disponibles et se caractérisent par une baisse de prix sur le pack batterie Apple MagSafe à 90 $. C’est à côté d’une collection de bracelets officiels Apple Watch Sport de 29 $ et la première remise sur le nouveau Gradient Ambiance Lightstrip de Philips Hue. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

La batterie Apple MagSafe est un incontournable de l’iPhone 13

Amazon propose désormais le pack batterie Apple MagSafe pour 90 $. Avec la livraison avant Noël, la remise d’aujourd’hui marque un retour au prix du Black Friday juste à temps pour servir de cadeau de dernière minute. Bien que nous l’ayons vu moins cher, il s’agit toujours de l’une des premières remises notables depuis son lancement plus tôt dans l’année.

La nouvelle batterie MagSafe d’Apple arrive avec un design compact pour faire le plein de votre iPhone 12 ou nouvel iPhone 13 avec MagSafe. Bien qu’il ne puisse fournir que 5 W de puissance à partir de la batterie intégrée, le branchement via son port USB-C vous permet de profiter pleinement des vitesses de 15 W. Il a une coque en plastique blanc lisse qui fonctionnera avec tout, des mini combinés d’Apple jusqu’à ses versions Pro Max. Plongez dans notre article sur les premières impressions pour un examen plus approfondi.

Les bracelets officiels Apple Watch Sport bénéficient de réductions rares à partir de 29 $

Amazon propose actuellement une sélection de bracelets Apple Watch Sport dans les styles 45 et 41 mm à partir de 39 $. Disponibles dans différents coloris, ceux-ci sont en baisse par rapport au tarif en vigueur de 49 $, marquant certaines des premières remises, et peuvent aller jusqu’à 20 %. L’utilisation du modèle Cactus de 44 mm de la génération précédente chez Best Buy fait baisser le prix à 29 $, totalisant 40 % d’économies.

Composés d’un matériau fluoroélastomère haute performance doux et respirant, les bracelets officiels Apple Watch Sport sont disponibles dans une variété de couleurs pour soit mélanger les styles quotidiens de votre portable, soit rafraîchir une option vieillissante. Déjà idéales pour l’entraînement et d’autres tâches, les éditions Nike+ qui sont également en vente, doublent le design axé sur le fitness avec des trous moulés par compression pour plus de confort.

Le nouveau Gradient Ambiance Lightstrip de Philips Hue bénéficie d’une première remise

Amazon propose actuellement le Philips Hue Gradient Ambiance Lightstrip pour 162 $. Vous cherchez normalement 180 $, vous regardez la toute première remise autonome avec 18 $ d’économies et un nouveau plus bas historique à gagner.

En tant que dernier ajout à l’écosystème Philips Hue lancé en octobre, le Gradient Ambiance Lightstrip est une option très attendue pour apporter un éclairage RVB adressable dans votre espace. Il mesure six pieds de long et en plus de l’association avec le plus grand écosystème Hue sur Zigbee pour l’intégration de Siri, Alexa ou Assistant, fonctionne tout seul grâce à la connectivité Bluetooth. Regardez de plus près la bande lumineuse d’ambiance dégradée Hue dans notre couverture de lancement.

