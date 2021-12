Pack d’extension en ligne Nintendo Switch : comment utiliser les points de suspension avec les jeux N64 et Sega Genesis

Avec le pack d’extension Nintendo Switch Online +, les abonnés profitent d’une sélection de jeux N64 et Sega Genesis des années 90 et du début des années 2000. Les jeux plus anciens n’avaient pas toujours les meilleurs mécanismes de sauvegarde, mais heureusement, ce service résout ce problème avec les points de suspension. De cette façon, vous n’aurez pas à rejouer autant si vous mourez ou si vous fermez votre partie avant d’atteindre une zone de sauvegarde. Voici comment les utiliser.

Qu’est-ce qu’un point de suspension ?

Un point de suspension est une fonction où vous pouvez enregistrer ou suspendre votre jeu à un moment précis. De cette façon, si vous terminez une partie ou fermez la partie, vous pouvez déterminer exactement où ce point de suspension a été créé. Alors que la plupart des jeux N64 et Sega Genesis ont des points de sauvegarde, certains peuvent être gênants.

À l’époque où ces jeux étaient populaires, il n’était tout simplement pas aussi facile de sauvegarder qu’avec les jeux modernes. Heureusement, le pack d’extension vous offre quatre emplacements de point de suspension pour chaque jeu dans ses émulateurs, vous pouvez donc avoir plusieurs sauvegardes en cas de problème. Économisez n’importe quand et n’importe où tout en jouant aux jeux Sega Genesis et N64.

Comment utiliser un point de suspension

En jouant à un jeu N64 ou Sega Genesis appuie sur le bouton pour ouvrir le menu suspendre.

Source : iMore

Sélectionner Créer un point de suspension et choisissez un enregistrer l’emplacement

Source : iMore

Une fois que vous avez sélectionné un emplacement, confirmez votre sauvegarde en recherchant la capture d’écran, la date et l’heure de votre jeu en cours dans l’emplacement sélectionné.

Source : iMore Pour continuer à jouer, appuyez sur le bouton B pour revenir en arrière et jouer.

Avec ces étapes simples, si vous êtes prêt à faire une pause dans les jeux Nintendo Switch et à entrer dans certains classiques, vous serez prêt à utiliser les points de suspension et à reprendre votre jeu à tout moment, n’importe où. Si vous mourez, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton -, sélectionnez Charger le point de suspension et choisissez l’emplacement que vous souhaitez continuer.

Votre grâce salvatrice

Les états d’enregistrement sont un excellent moyen d’arrêter l’action au moment qui vous convient le mieux. Alors, n’attendez pas d’arriver au prochain point de sauvegarde ou de laisser votre jeu en pause pendant des heures (admettez-le. Nous l’avons tous fait.). Plongez dans ces classiques sans vous inquiéter et jouez comme cela s’adapte à votre vie.

