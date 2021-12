Pack d’extension en ligne Nintendo Switch — Guide multijoueur en ligne

C’est assez génial que le pack d’extension Nintendo Switch Online + ait permis de jouer à des jeux rétro comme Mario Kart 64 en ligne avec des amis et la famille. Le pack d’extension propose à la fois des jeux Nintendo 64, qui prennent en charge jusqu’à quatre joueurs, ainsi que des titres Sega Genesis, qui peuvent être joués avec jusqu’à deux personnes. Vous ne savez pas comment configurer le multijoueur en ligne ? Nous sommes là pour vous aider.

Comment jouer aux jeux Nintendo 64 et Sega Genesis en ligne

Tout comme les applications Nintendo Entertainment System et Super Nintendo Entertainment System, vous pourrez inviter et jouer avec n’importe qui dans votre liste d’amis Nintendo Switch. Vous pourrez également utiliser le chat vocal, mais uniquement via l’application mobile Nintendo Switch Online.

Quels jeux N64 proposent le multijoueur en ligne ?

Les jeux suivants prennent en charge jusqu’à deux joueurs :

Contra: Hard Corps Machine à haricots moyens du Dr Robotnik Golden Axe Gunstar Heroes Sonic The Hedgehog 2 Streets of Rage 2

Comment configurer le multijoueur en ligne Sega Genesis

Voici comment jouer à ces jeux avec des amis :

Sélectionnez le « Sega Genesis — Nintendo Switch Online » dans le menu HOME.

Dans le menu dans la marge gauche de l’application, sélectionnez Jouer en ligne. Votre système recherchera automatiquement tous les amis qui pourraient également jouer aux jeux Sega Genesis.

Choisissez le lobby d’un ami à rejoindre. Celui qui crée un lobby a le contrôle de toutes les actions du menu jusqu’à ce que vous ayez démissionné.

Une fois que votre ami a choisi un jeu, amusez-vous bien !

Si personne n’est disponible, vous pouvez choisir de créer un lobby et jouez à un jeu pendant que vous attendez. Lorsque vos amis se connectent, ils peuvent simplement rejoindre votre lobby. Si vous le souhaitez, définissez un code d’accès à trois chiffres que les amis peuvent entrer lorsqu’ils rejoignent votre lobby.

Si vous le souhaitez, vous pouvez inviter un ami à jouer en ligne avec vous. Sélectionnez un ami parmi votre liste d’amis. Vous pouvez toujours inviter des amis plus tard en vous dirigeant vers le menu dans le marge de gauche.

Pour quitter, rendez-vous dans le menu dans la marge de gauche et sélectionnez Quitter la session en ligne. Si vous jouez actuellement à un jeu, appuyez sur la touche – bouton pour quitter. Appuyez sur « Oui » pour continuer.

Vous pouvez désormais découvrir ces jeux Sega Genesis avec des amis, qu’ils soient assis ou non juste à côté de vous. Profitez de ces jeux classiques !

Certains utilisateurs ont connu un certain décalage d’entrée lorsqu’ils jouent à la fois à des jeux solo et multijoueurs. Si cela vous arrive, vérifiez votre connexion Internet pour voir si elle est sécurisée. Le modèle Nintendo Switch OLED dispose d’un port Ethernet intégré dans la station d’accueil de la console, mais les utilisateurs réguliers de Switch devront acheter un adaptateur LAN en tant qu’accessoire séparé.

La folie multijoueur

S’il y a une chose à propos de Nintendo, c’est qu’il s’est toujours concentré sur la coopération sur canapé et le multijoueur. Cependant, avec la distanciation sociale et la rencontre d’amis en ligne, il est toujours bon d’avoir la possibilité de jouer avec d’autres, même si vous n’êtes pas dans la même pièce. La mise en place d’une partie multijoueur n’est pas très difficile, vous dominerez donc la piste Mario Kart 64 en un rien de temps !

