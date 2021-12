Pack d’extension en ligne Nintendo Switch : tous les jeux N64, le contenu téléchargeable Animal Crossing, les prix et tout ce que vous devez savoir

Les jeux Sega Genesis et Nintendo 64 ne sont pas seulement nostalgiques et amusants à jouer, mais beaucoup d’entre eux ont façonné l’industrie du jeu et ont eu un impact sur nos titres modernes préférés. Ainsi, pouvoir jouer à certains titres de l’une ou l’autre console sur Nintendo Switch via le nouveau pack d’extension Nintendo Switch Online + est une affaire énorme. Envisagez-vous de mettre à niveau votre abonnement pour inclure ces émulateurs N64 et Sega Genesis ? Voici tout ce que vous devez savoir. D’ailleurs, c’est aussi ainsi que vous pouvez accéder au nouveau DLC Animal Crossing: Happy Home Paradise.

Jeux N64 et Sega

Nintendo Switch Online + Pack d’extension

Emulateurs pour Sega Genesis et N64

Jouez à vos jeux N64 et Sega Genesis préférés lorsque vous achetez le pack d’extension. Cela vous donne également accès au DLC payant Animal Crossing. Plus de jeux seront ajoutés dans un proche avenir.

Nintendo Switch Online + Pack d’extension

Nintendo Switch Online + Pack d’extension Qu’est-ce que c’est ?

Lors du Nintendo Direct de septembre 2021, la société de jeux japonaise a annoncé un tout nouveau plan de service Nintendo Switch Online (NSO) qui apporte les jeux Nintendo 64 et Sega Genesis à la console hybride. L’adhésion de base à NSO vous permet uniquement d’accéder au jeu en ligne dans les jeux Switch ainsi qu’à une liste de certains jeux NES et SNES. Vous devrez mettre à niveau votre plan d’abonnement et payer un montant plus élevé pour accéder au forfait N64 et Sega Genesis dans le cadre de l’abonnement.

Source : Nintendo

Lors d’Animal Crossing Direct, nous avons également appris que ce pack d’extension permet aux joueurs d’accéder au DLC payant Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise, qui apporte de nouveaux objets décoratifs, personnages et fonctions au jeu.

Puis-je reconduire mon abonnement actuel ?

Oui, Nintendo veut faciliter l’accès à ce nouvel ensemble d’émulateurs et dispose d’un système qui permet aux gens d’intégrer leur abonnement actuel à la nouvelle offre.

Les visuels et les commandes du jeu bénéficient-ils d’une mise à niveau ?

Les visuels et les commandes sont légèrement mis à jour pour Switch, mais les graphismes conservent toujours cette forme de polygone forte qu’ils avaient dans les années 90, similaire à l’apparence de Super Mario 64 dans la collection Super Mario 3D All-Stars.

C’est l’une des raisons pour lesquelles avoir l’un des contrôleurs classiques est une bonne idée. Vous n’avez pas à vous soucier des boutons supplémentaires ou de ce joystick supplémentaire trouvé sur les contrôleurs modernes qui ne font rien. Vous pouvez simplement jouer aux jeux tels qu’ils étaient à l’origine destinés à être joués.

Manettes N64 et Sega Genesis

Source : Nintendo

Nintendo a également sorti une manette N64 et une manette Sega Genesis pour Nintendo Switch. Ils sont conçus pour ressembler et fonctionner comme ceux des systèmes classiques. Cependant, ces contrôleurs ne peuvent être achetés que si vous êtes membre de l’ONS. Les deux se chargent à l’aide d’un câble USB-C, sont sans fil et coûtent 49,99 $ chacun. Il y a une limite de quatre par client.

Photos haute résolution des contrôleurs N64 et SEGA Genesis montrant de nouveaux boutons Disponible à l’achat (49,99 $/chacun) par tout abonné Nintendo Switch Online, ne nécessite pas d’abonnement au pack d’extension pic.twitter.com/jKXGXiWHJY – Nintendeal (@Nintendeal) 25 septembre 2021

Les contrôleurs N64 et Sega Genesis ont des boutons supplémentaires sur le dessus comme un bouton de synchronisation Bluetooth, un bouton d’accueil, un bouton de capture d’écran et un bouton ZR. Bien qu’ils ne soient pas complètement fidèles aux conceptions originales, cela les rend plus pratiques avec la Nintendo Switch. L’emplacement du pack de grondement du contrôleur N64 est juste là pour le spectacle car il a un grondement intégré.

Tous les jeux N64

Source : Nintendo

Voici les jeux à venir sur l’émulateur N64. N’importe quoi avec un

n’est pas disponible actuellement, mais arrive bientôt.

Super Mario 64 The Legend of Zelda: Ocarina of Time Mario Kart 64 Star Fox 64 Sin and Punishment Dr. Mario 64 Mario Tennis 64 WinBack L’histoire de Yoshi Banjo-Kazooie* Pokémon Snap* The Legend of Zelda: Majora’s Mask* Kirby 64: The Crystal Éclats* Mario Golf* Paper Mario F-Zero X*

Vous remarquerez que Banjo-Kazooie est sur cette liste. Il s’agit d’un développement surprenant étant donné que Microsoft détient désormais les droits du duo ours et oiseaux. Cela signifie qu’un accord a été conclu entre les deux sociétés pour permettre que cela se produise. Ce n’est pas trop surprenant étant donné qu’il s’agissait d’un si gros jeu N64 à son époque et que Banjo et Kazooie sont déjà venus à Super Smash Bros. Ultimate. Il est également intéressant de noter que il d’or 007

n’arrivera probablement jamais sur cet émulateur, peu importe à quel point nous aimerions que cela se produise. En effet, les jeux basés sur des films sont liés à des barrières de licence, et il en coûterait une fortune et des mois d’accords juridiques pour que ce jeu se retrouve sur l’émulateur. Alors ne retenez pas votre souffle en l’attendant !

Sega Genesis Games Nso

Source : Nintendo

Voici tous les jeux qui arrivent sur l’émulateur Sega Genesis sur Nintendo Switch.

Sonic the Hedgehog 2 Streets of Rage 2 Ecco the Dolphin Castlevania: Bloodlines Contra: Hard Corps Machine à haricots moyenne du Dr Robotnik Golden Axe Gunstar Heroes MUSHA. Phantasy Star IV Ristar Shining Force Shinobi III : Le retour du maître ninja Strider

Il est intéressant d’avoir le deuxième jeu Sonic the Hedgehog sur cette liste mais pas le premier. Cela a peut-être été fait intentionnellement puisque le premier jeu n’offre pas de multijoueur. Quoi qu’il en soit, il est probable que d’autres jeux Sega Genesis puissent éventuellement trouver leur chemin sur cet émulateur. Cependant, il n’a pas encore été mentionné.

Animal Crossing Payé Dlc Lottie

Source : Nintendo

Une fois que vous avez acheté le DLC dans Animal Crossing: New Horizons, tout ce que vous avez à faire pour y accéder est de parler à Orville à l’aéroport et de lui dire « Je veux aller travailler ». Vous serez transporté par avion vers un archipel où vous pourrez concevoir de jolies escapades pour divers villageois d’Animal Crossing. Les clients viendront vous voir, vous diront ce qu’ils recherchent pour une escapade, puis vous pourrez concevoir à la fois l’intérieur et l’extérieur de leur maison de vacances. Jusqu’à deux villageois peuvent même partager la maison de vacances une fois que vous avez débloqué les capacités de colocation. La numérisation d’amiibo Animal Crossing vous permet même d’inviter un villageois spécifique afin que vous puissiez créer une escapade juste pour lui.

En plus des maisons de vacances, les joueurs peuvent rénover des bâtiments vacants dispersés dans les îles et les transformer en restaurants et écoles, et plus encore. Amusez-vous et partagez vos créations avec d’autres à travers le monde. Noter:

Ce DLC Animal Crossing peut également être acheté séparément pour 24,99 $, et à notre avis, c’est la meilleure façon de s’y prendre. Si votre abonnement NSO expire, vous perdrez l’accès au contenu Happy Home Paradise jusqu’à ce que vous renouveliez l’abonnement.

Existe-t-il un multijoueur en ligne ?

Oui! Les joueurs disposant d’un abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack peuvent jouer à des jeux multijoueurs avec d’autres personnes du monde entier. C’est parfait pour des jeux comme Mario Kart 64. De plus, si votre ami joue à un jeu, vous pouvez lui donner des conseils sur la marche à suivre en affichant un curseur en forme de main sur son écran. Vous pouvez également applaudir pour les encourager ou pour célébrer une manœuvre délicate qu’ils ont réussi.

Point de suspension du pack d’extension en ligne Nintendo Switch

Source : Nintendo

Menu du pack d’extension en ligne Nintendo Switch

Source : Nintendo

Le menu principal montre l’art de la boîte d’origine pour ces titres classiques. Lorsque vous survolez l’un d’eux, il s’agrandit pour indiquer qu’il est sélectionné. Vous pouvez également choisir de filtrer les jeux par titres solo, titres multijoueurs et jeux pouvant être joués en ligne.

N64 Manette Nintendo Switch

Source : Rebecca Spear / iMore

Il existe deux options d’achat pour le pack d’extension en ligne Nintendo Switch : les abonnements individuels sont de 49,99 $ pour un an tandis que les abonnements familiaux sont de 79,99 $ pour un an.

Le DLC payant Animal Crossing Happy Home Paradise peut également être acheté individuellement pour 24,99 $.

Faut-il l’acheter ?

Le pack d’extension en ligne Nintendo Switch a reçu des réponses très mitigées. D’une part, les joueurs sont particulièrement heureux d’avoir accès aux jeux N64. Cependant, de nombreux fans sont mécontents du coût élevé du service étant donné le peu de jeux actuellement disponibles sur celui-ci. Les joueurs ont également signalé un sérieux décalage avec The Legend of Zelda: Ocarina of Time ainsi que des différences visuelles par rapport aux jeux originaux qui ont frustré les joueurs, comme l’absence de reflet dans le combat Water Temple Dark Link. De plus, vous ne pouvez pas remapper les commandes, ce qui a été ennuyeux pour de nombreuses personnes qui trouvent les commandes par défaut désagréables.

Pourtant, les jeux qui n’utilisent pas autant de boutons comme Paper Mario sont un régal à jouer et comme ce n’est pas un jeu très intensif, il n’y a pas eu de décalage non plus. À tout le moins, le pack d’extension en ligne Nintendo Switch vous donne un accès facile à certains des meilleurs jeux N64. Si vous mourrez d’envie de les rejouer, c’est la bonne façon de le faire.

Classiques sur Switch

L’accès aux jeux classiques Sega Genesis et N64 sur Nintendo Switch permet aux nouveaux arrivants et aux fans de longue date qui y ont joué dans leur jeunesse d’en faire l’expérience. S’emparer de l’un de ces contrôleurs classiques les rendra plus faciles à jouer et devrait certainement être envisagé.