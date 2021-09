Pack Star Wars Racer, Republic Commando répertorié sur Amazon

Une liste pour un Coureur de Star Wars et Commando de la République Star Wars Un bundle pour Nintendo Switch et PS4 est récemment apparu sur Amazon, suggérant qu’une réédition des deux jeux Star Wars populaires fait son chemin vers Switch et PS4. Amazon a répertorié cet ensemble potentiel pour une version du 16 novembre, développé par Aspyr et publié par THQ Nordic.

Cet ensemble poursuit une sorte de renaissance pour les jeux Star Wars bien-aimés sortis au cours des générations précédentes et revient sur les consoles modernes. Les jeux Jedi Knight ont été réédités en 2019 et sont apparus dans un bundle quelque temps plus tard. Pendant ce temps, Star Wars Episode 1 : Racer et Star Wars Republic Commando ont emboîté le pas individuellement en 2020, il est donc logique qu’ils soient également regroupés comme ceci.

C’est le bon moment pour être un fan du jeu Star Wars. Aspyr et Lucasfilm Games ont récemment annoncé un remake du célèbre Star Wars : Knights of the Old Republic, et Star Wars Squadrons et Star Wars Jedi : Fallen Order ont tous deux été bien accueillis à leur sortie. Pendant ce temps, nous obtenons un jeu en monde ouvert de la même équipe qui nous a apporté The Division. Et bien que cela se produise, nous n’avons pas encore de détails précis sur Star Wars Jedi: Fallen Order 2. Mais si les rumeurs sont vraies, cela s’ajoutera à un calendrier de sortie déjà chargé pour les jeux Star Wars qui sont en cours.

Star Wars Episode 1 : Racer et Star Wars Republic Commando sont actuellement disponibles à l’achat individuel sur PS4 et Switch.