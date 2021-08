Pack WAX, Gnosis et IOST sur les gains après que le prix du Bitcoin ait atteint 50 000 $ Crypto new media

Le récit du marché haussier est de retour maintenant que le prix du Bitcoin (BTC) a réussi à dépasser brièvement les 50 500 $ le 23 août.

Une poignée d’altcoins ont également vu leurs prix augmenter à mesure que la dynamique du marché continue de se renforcer. Pour de nombreux jetons, le prix a été soutenu par de nouvelles listes d’échange et des collaborations inter-protocoles qui ont apporté un nouveau niveau d’activité et d’attention à leurs écosystèmes.

Top 7 des pièces avec la variation de prix la plus élevée sur 24 heures. Source : Cointelegraph Markets Pro

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que les plus gros gagnants au cours des dernières 24 heures ont été WAX (WAXP), Gnosis (GNO) et IOST (IOST).

Liste des avantages WAX sur Binance

Le plus performant du graphique sur 24 heures est WAX, un protocole de blockchain de preuve de participation déléguée (DPoS) qui prétend offrir « la blockchain la plus éprouvée et la plus écologique au monde pour les NFT, les jeux vidéo et les objets de collection ».

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent qu’après avoir atteint un creux de 0,161 $ le 19 août, le prix du WAXP a bondi de 242% pour atteindre un sommet intrajournalier à 0,55 $ le 23 août alors que son volume de transactions sur 24 heures a augmenté de 21 756 % à 2,24 milliards de dollars. .

Graphique WAXP/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Selon le système d’alerte NewsQuakes™ de Cointelegraph Markets Pro, la flambée soudaine des prix est survenue après que Binance a annoncé qu’elle inscrirait le WAXP.

La gnose explose après l’annonce d’un partenariat

Gnosis, un marché de prédiction décentralisé basé sur Ethereum, a augmenté après avoir révélé que l’équipe avait rejoint le groupe de travail juridique ouvert ZK pour créer “une clarté juridique autour de l’utilisation des ZKP pour libérer tout leur potentiel en matière de confidentialité et de mise à l’échelle des applications”.

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour GNO le 19 août, avant la récente hausse des prix.

Le score VORTECS™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données, notamment le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS™ (vert) par rapport au prix GNO. Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS™ pour GNO est élevé depuis un certain temps et a atteint un sommet de 78 le 19 août, environ 6 heures avant que son prix n’augmente de 26% au cours des quatre prochains jours.

Le concours de jalonnement de l’IOST attire les investisseurs

IOST est un réseau de blockchain décentralisé qui utilise un nouveau protocole de consensus appelé « preuve de crédibilité » pour valider les transactions à une vitesse plus élevée que les réseaux concurrents.

Les données VORTECS™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour IOST le 22 août, avant la récente hausse des prix.

Score VORTECS™ (vert) par rapport au prix IOST. Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS™ pour IOST a commencé à devenir vert le 21 août et a atteint un sommet de 72 le 22 août, environ 8 heures avant que son prix n’augmente de 29 %.

L’activité pour la blockchain a augmenté grâce à un concours de jalonnement en cours organisé en collaboration avec Moonstake qui offre un premier prix de 15 500 jetons IOST.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève désormais à 2 139 000 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 43,5%.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.