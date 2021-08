Un grand drapeau de l’Union européenne trône au centre de la place Schuman, devant le siège de la Commission européenne. (Source de la photo : .)

James J. Nedumpara & Sathiabama. S

La proposition de tarification du carbone tant attendue et controversée de l’Union européenne est officiellement publiée. La « taxe » carbone fait partie du mécanisme d’ajustement aux frontières carbone (CBAM) et fait partie intégrante du Green Deal européen. Le CBAM est adopté dans le cadre du « Package Fit for 55 »—des politiques adaptées pour réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre en Europe d’au moins 55% par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030. L’objectif déclaré du CBAM est de prévenir les fuites de carbone et d’atteindre neutralité carbone en pénalisant les émissions de carbone dans certains secteurs à forte intensité de carbone. En termes simples, l’UE tient à empêcher ses industries de se déplacer vers des pays tiers, où les réglementations en matière de changement climatique et d’environnement pourraient être laxistes ou moins strictes. L’UE considère également que le commerce international soutiendrait les efforts mondiaux visant à atteindre les objectifs de développement durable.

L’imposition de taxes pigouviennes (taxes qui traitent d’une externalité négative, du nom du célèbre économiste britannique Pigou) ou de mesures similaires pour réduire les émissions de carbone n’est pas une idée nouvelle. Cependant, la question plus large est de savoir si un tel système de tarification du carbone serait imposé au commerce transfrontalier en ignorant toutes les considérations relatives au développement, à l’équité, à la coopération mondiale et au principe des « responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives ». Le CBAM n’est pas la première initiative de l’Union européenne contre les émissions de carbone. Le système européen d’échange de quotas d’émission (ETS), introduit dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), a cherché à mettre un prix sur les émissions de carbone. Le système d’échange de quotas d’émission fonctionnait sur la base d’un système de plafonnement et d’échange, ou quantité maximale fixe d’émissions de carbone, avec une allocation de quotas gratuits spécifiés. Le CBAM remplacera l’ETS dans des secteurs sélectionnés, tandis que l’ETS continuera sous une forme ou une autre. Dans cet article d’opinion, nous réfléchissons à la compatibilité avec l’OMC du CBAM et à ses impacts sur les pays en développement comme l’Inde.

Conception et structure de la mesure

Selon la proposition législative, dans un premier temps, la CBAM ne couvrirait que les secteurs répertoriés : électricité, sidérurgie, ciment, aluminium et certains engrais. Cette couverture limitée pourrait être étendue aux autres secteurs de l’EU ETS également à l’avenir. Un prix du carbone, déterminé par le système d’enchères EU ETS, serait imposé sur les importations de biens. Les importateurs seront facturés sur la base des émissions réelles intégrées dans les importations. En créant une nouvelle autorité CBAM, le règlement CBAM obligerait les importateurs à obtenir l’autorisation de l’autorité et les certificats CBAM, disponibles sous forme électronique. Les certificats CBAM seraient vendus par l’autorité compétente de chaque État membre aux déclarants autorisés dans cet État membre à un prix déterminé par la Commission. Le prix carbone des certificats sera calculé en fonction du prix moyen hebdomadaire d’enchères des quotas EU ETS exprimé en € / tonne de CO2 émise. Une fois cela mis en œuvre, l’importateur devra déclarer les émissions réelles intégrées dans le produit et remettre un nombre correspondant de certificats CBAM avant le 31 mai de chaque année. Pendant la période de transition, c’est-à-dire de 2023 à 2025, les importateurs déclareront les émissions intégrées sans payer de droits, tandis que les quotas gratuits dans le cadre de l’EU ETS seraient progressivement supprimés. Progressivement, le CBAM serait introduit progressivement à partir de 2026. Si un prix du carbone est payé dans le pays d’origine, le coût correspondant peut être entièrement déduit pour cette importation.

Bien que la structure du CBAM semble impartiale et liée au carbone émis dans le processus de production, l’impact de la mesure peut toucher de manière disproportionnée les pays en développement dont les industries dépendent encore des technologies à forte intensité de carbone. Le CBAM a également des implications pour les engagements de l’UE en matière de droit international.

Harmonie avec les règles de l’OMC

Parmi les nombreuses controverses, la question centrale pour la communauté internationale est la suivante : le nouveau CBAM sera-t-il juridiquement conforme aux règles internationales, en particulier les règles de l’OMC ? Un mécanisme de tarification du carbone basé sur le « carbone intégré » est structurellement incompatible avec les règles de non-discrimination de l’OMC. Sur la base de la jurisprudence conventionnelle de l’OMC, une distinction fondée sur un processus et des moyens de production non liés au produit est juridiquement discutable. C’est du moins la position qui ressort du différend historique sur les thons et les dauphins du début des années 90 dans le cadre du GATT. Fait intéressant, le carbone émis ne voyage pas avec le produit importé ; il est laissé sur le lieu de fabrication. Accepter les hypothèses du CBAM de l’UE pourrait permettre aux clauses sociales très contestées de gagner en légitimité au regard des règles de l’OMC.

La présidente de l’UE von der Leyen a également souligné que « le carbone doit avoir un prix, car la nature ne peut plus en payer le prix ». Compte tenu des règles de l’OMC et des obligations internationales de l’UE, l’application de l’EU ETS en imposant le prix du carbone sur les importations, dans des secteurs sélectionnés, sur la base des émissions réelles des producteurs de pays tiers est susceptible d’augmenter encore. Bien que la CBAM promette à première vue de fournir des règles du jeu équitables, l’application uniforme de la mesure à tous les pays tiers, indépendamment de leur situation nationale, soulève la question de la non-discrimination et des considérations d’équité et de justice.

Impacts sur les économies émergentes en développement comme l’Inde

Le surcoût lié à la CBAM pourrait affecter négativement les exportateurs et les consommateurs, notamment des pays en développement. Il est pertinent de noter que la déclaration conjointe faite par le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Inde et la Chine lors de la 30e réunion ministérielle de BASIC sur le changement climatique a soulevé des préoccupations concernant cette mesure. Ils ont exprimé leur vive préoccupation face à la proposition d’une CBAM unilatérale, qui peut affecter fondamentalement la compétitivité des pays en développement. En outre, un rapport de la table ronde européenne sur le changement climatique et la transition durable a observé que les industries les plus touchées par le CBAM de l’UE comprenaient l’industrie du ciment de la Colombie, le secteur des plastiques de la Chine, les engrais nord-africains et les exportations de pâte d’Amérique du Sud.

En bref, alors que la CBAM de l’UE peut être qualifiée de mesure qui favorise les objectifs de l’Accord de Paris de 2015, la nature unilatérale des mesures combinée à ses effets néfastes potentiels sur les pays en développement et les pays à ressources limitées, donne une indication que cette mesure est pas uniquement motivés par des considérations liées au changement climatique.

James J. Nedumpara est professeur et directeur du Center for Trade and Investment Law, Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi.

Sathiabama. S est chercheur au Center for Trade and Investment Law, Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi.

(Les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.