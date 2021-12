Packers et Chiefs détiennent les meilleures places en séries éliminatoires à la fin de la saison régulière

Trois semaines! Plus que trois semaines avant que la tranche des séries éliminatoires de la NFL ne soit officiellement fixée et que la course vers le Super Bowl LVI démarre.

Même si les séries éliminatoires approchent à grands pas, l’image des séries éliminatoires de l’AFC ne semble pas du tout s’éclaircir. Tout le monde, à l’exception des Jets, des Jaguars et des Texans, a un chemin quelque peu réalisable pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

Les Chiefs sont au sommet de l’AFC, mais le reste de la conférence est partout.

Dans la NFC, les Packers sont devenus la meilleure équipe de la conférence, mais les Cowboys et les Buccaneers se cachent s’ils ont des dérapages sur la route.

Voici à quoi ressemblerait la photo des séries éliminatoires de la NFL si elle commençait aujourd’hui.

Les chefs pourraient bien être de retour !



Les Chiefs et les Packers possèdent les byes du premier tour dans leurs conférences respectives. Les Packers ont de fortes chances de continuer à gagner du terrain s’ils peuvent battre les Browns à Noël tout en faisant perdre leurs affrontements aux équipes en dessous d’eux. Les Chiefs détiennent la première place de l’AFC après une grande victoire dans la division contre les Chargers la semaine dernière.

Photo des éliminatoires de l’AFC après 15 semaines



Voici à quoi ressemblerait la tranche des séries éliminatoires de l’AFC si elle commençait aujourd’hui.

(1) Chefs de Kansas City : BYE

(2) Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre (7) Bills de Buffalo

(3) Titans du Tennessee contre (6) Chargers de Los Angeles

(4) Bengals de Cincinnati contre (5) Colts d’Indianapolis

Une revanche des Patriots et des Bills au premier tour des playoffs ? Enregistre-moi. Les Colts brûlants qui se rendent à Cincinnati pour tenter de remporter une victoire sur les Bengals semblent également être un bon moment.

Avec leur défaite contre les Packers, les Ravens sont tombés de la tête de série de l’AFC à hors de la course avec seulement trois matchs à jouer dans la saison. Cependant, l’AFC est tellement encombré que n’importe qui peut se retrouver dans ces endroits à la fin de la saison.

Photo des éliminatoires NFC après 15 semaines



Voici à quoi ressemblerait le support des séries éliminatoires NFC s’il commençait aujourd’hui.

(1) Emballeurs de Green Bay : au revoir

(2) Cowboys de Dallas contre (7) Vikings du Minnesota

(3) Buccaneers de Tampa Bay contre (6) 49ers de San Francisco

(4) Cardinals de l’Arizona contre (5) Rams de Los Angeles

Les Cardinals ont chuté à la quatrième tête de série après leur défaite contre les Lions. Les Cardinals et les Rams s’affronteraient pour la troisième fois cette saison

Prédiction du Super Bowl LVI de la semaine 15



Les Colts sont brûlants et les Packers pourraient bien être la meilleure équipe de la NFL quand tout est dit et fait. Si une équipe est capable de courir et de faire le Super Bowl, ces deux équipes jouent aussi bien que n’importe quelle autre équipe de la ligue.