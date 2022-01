Packers large Davante Adams surveillant le statut d’Aaron Rodgers avant l’agence libre

Le statut d’élite de Davante Adams dans la NFL a été à la mode du quart-arrière des Packers Aaron Rodgers. Les deux sont devenus un duo de premier plan dans la Ligue, faisant de la sortie potentielle de Rodgers de Green Bay cette intersaison un sujet douloureux pour Adams et des pourparlers de son retour.

Adams sera joueur autonome sans compensation après la saison 2021-22.

Davante Adams des Green Bay Packers réagit après avoir attrapé une passe pour un premier essai lors de la première mi-temps d’un match de football de la NFL contre les Seahawks de Seattle le dimanche 14 novembre 2021 à Green Bay, Wisconsin (AP Photo/Aaron Gash)

Selon SI.com, Adams a parlé avec les médias de son avenir et a été direct quant à l’impact de Rodgers sur sa stratégie d’agence libre.

« Je joue avec le meilleur quart-arrière pour jouer au jeu », a déclaré Adams. « Il n’y a rien d’autre que d’avoir une connexion que j’ai établie avec mon gars et de jouer d’une certaine manière, donc il y a cette attente, il y a cette amitié qui s’y est construite. »

Adams a reconnu le succès de Green Bay sous la direction de l’entraîneur-chef Matt LaFleur au cours des deux dernières années tout en restant sans engagement.

Davante Adams des Green Bay Packers attrape une longue passe devant Jalen Ramsey des Rams de Los Angeles lors de la première mi-temps d’un match de football de la NFL le dimanche 28 novembre 2021 à Green Bay, Wisconsin (AP Photo/Morry Gash)

« Il y a beaucoup de choses là-dedans, donc évidemment, dans une certaine mesure, ce ne sera pas la fin, quoi que ce soit », a noté Adams, « mais ce sera certainement quelque chose que je surveille et que je fais attention pour voir où en est sa tête après tout ça. »

Green Bay possède le meilleur record (12-3) de la NFL, après une campagne de 13-3 en 2020.

Adams a gravi les échelons depuis qu’il a rejoint les Packers en 2014, commençant sa course à l’ère Mike McCarthy. Les Packers ont mené deux saisons de défaites consécutives de 2017 à 2018, qui sont également devenues la séquence de percée d’Adams. En 2018, Adams a enregistré 1 386 verges sur réception et 13 touchés.

En 2020, Adams a marqué 18 touchés pour accompagner 1 362 verges de réception. Au cours de trois des quatre dernières saisons, Adams a accumulé plus de 1 300 verges sur réception – remportant également sa cinquième sélection consécutive au Pro Bowl en 2021.

Davante Adams des Green Bay Packers célèbre sa réception de touché avec Aaron Rodgers lors de la première mi-temps d’un match de football de la NFL contre les Browns de Cleveland le samedi 25 décembre 2021 à Green Bay, Wisconsin (AP Photo/Matt Ludtke)

Prévu pour un laissez-passer en séries éliminatoires avec deux matchs à jouer, le succès de Green Bay cette saison est suffisant pour garder l’attention d’Adams sur une mission pour gagner la division et gagner les Lombardi. Pour le vieux Rodgers.

« Faire un peu plus d’attention, enfermer et profiter de mon temps avec mes coéquipiers maintenant, car on ne sait jamais. J’ai participé à quatre matchs de championnat NFC, et c’est une nouvelle équipe chaque année. Donc à ce stade, je suis juste essayer d’en profiter et d’aller jouer au football, et un peu comme Aaron l’a dit, savourez ces moments parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais j’aime évidemment être un Packer, j’aime être ici. «