Packers Legend fait une prédiction audacieuse sur la carrière d’Aaron Rodgers

Aaron Rodgers a signé un contrat retravaillé avec les Packers de Green Bay, ce qui signifie qu’il ne lui reste que deux ans avant de devenir joueur autonome. Mais restera-t-il avec les Packers jusque-là ? La sécurité légendaire des Packers LeRoy Butler a récemment parlé à TMZ et a révélé quand Rodgers quittera les Packers.

“Après 22”, a déclaré Butler. je pense [Rodgers] ira où il voudra et ils seront heureux de se débarrasser de lui à ce moment-là. » La raison pour laquelle c’est une prédiction audacieuse est que beaucoup pensent que Rodgers sera parti après la saison 2021. En fait, lorsque les Packers le quart-arrière a parlé aux journalistes cette semaine, il était sur le point de ne pas jouer cette année.

“Comme j’en avais envie, si vous ne pouvez pas vous engager envers moi après 2021, et que je ne fais pas partie du processus de recrutement en agence libre… Si je ne fais pas partie de l’avenir, alors au lieu de me laisser être un boiteux le quart-arrière, si vous voulez faire un changement et aller de l’avant, alors allez-y et faites-le. Cela ne s’est évidemment pas produit », a déclaré Rodgers. “Comme je l’ai dit, ce n’était pas une journée de repêchage. Il y a eu des conversations pendant plusieurs mois avant cela.

“Postez le projet, je pense que ce qui s’est passé en gros, c’est qu’ils ont dit que nous vous donnerions de l’argent maintenant, ‘Voyons si nous pouvons vous jeter de l’argent.’ J’ai dit dès le début que ce n’était pas une question d’argent. Évidemment, je ne me suis pas présenté au programme hors saison ou au Minicamp. Pour moi, c’était plus important que cela. Il s’agissait d’essayer d’être une ressource pour l’organisation. qui me tient à cœur et que j’aime tant.”

Comme Rodgers l’a mentionné, il ne s’est jamais rendu à aucun des entraînements d’intersaison. Les Packers ont réussi à l’amener au camp d’entraînement, et il semble qu’il sera le quart partant pour toute l’année. Cependant, Rodgers a pensé à se retirer de la NFL en fonction d’un certain nombre de facteurs différents.

“Oui, c’était définitivement quelque chose auquel j’ai pensé. J’ai parlé de l’importance d’être un travailleur à temps plein pendant longtemps”, a déclaré Rodgers. “C’était la première fois que je passais l’intersaison sans année COVID ou année de lock-out, et j’ai bien aimé. Je l’ai vraiment fait. J’ai pris le temps de travailler sur moi-même et d’essayer de m’améliorer dans un certain nombre de domaines où je j’ai l’impression que je pourrais m’améliorer en fonction de mes propres schémas et de mon conditionnement.”