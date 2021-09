Paco López a déjà sauvé deux situations extrêmes en 2019 et 2020

28/09/2021 à 15h14 CEST

L’entraîneur de Levante, Paco López, affrontera un match clé à Majorque ce samedi à la recherche de renverser la mauvaise séquence avec laquelle la saison a commencé et avec le souvenir d’avoir résolu une situation de crise très similaire en 2019 et 2020.

Malgré le fait que le président de Levante, Quico Catalan, a ratifié l’entraîneur valencien il y a dix jours et du club un message d’apaisement sur l’avenir de Paco López, le match à Majorque, avant la pause de la Ligue pour les compétitions par équipes nationales, semble fondamental pour l’entraîneur.

Levante n’a pas encore gagné, il traîne une séquence de quinze matchs d’affilée en Ligue sans connaître la victoire et est, avec douze buts encaissés, l’une des équipes les plus marquées de la Première Division après avoir encaissé au moins un but en championnat. sept duels du championnat actuel.

Paco Lopez, qui fait également les victimes de Bardhi, Soldat, Cárdenas, Campagne et Malsa, et attend le recouvrement de Vezo, il a besoin d’une réaction similaire à celle qu’il a rencontrée lors des deux précédentes étapes sur le banc de Levante.

Le premier moment difficile pour l’entraîneur de Silla (Valence), arrivé à Levante en mars 2018, était dans la dernière ligne droite de la saison 2018-19. Une séquence de neuf matchs consécutifs sans connaître la victoire a envoyé son équipe au bord de la zone de relégation et le salut s’est joué dans le dernier mois de la Ligue.

Levante a battu consécutivement le Real Betis et le Rayo Vallecano à la Ciutat de València et est resté à Gérone, où ils ont pu dépasser l’objectif initial de l’équipe catalane et certifié leur continuité dans la catégorie la plus élevée.

Paco López a vécu il y a un peu moins d’un an une situation presque retracée à l’actuelle, puisqu’il a signé un mauvais début de saison avec une seule victoire lors des dix premiers matchs de la saison 2020-21, mais a réagi avec une victoire contre Getafe qui était le point Le début d’une séquence brillante qui a abouti à la qualification pour les demi-finales de la Copa del Rey.