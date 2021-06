Paco Rabanne présente le parfum pour hommes Phantom – WWD

PARIS – Paco Rabanne s’apprête à construire un troisième pilier de parfum masculin avec Phantom, un parfum qui se présente dans un emballage connecté sous la forme d’un robot.

Le changement de forme s’inscrit parfaitement dans la vision pionnière de Paco Rabanne. Le créateur fondateur de la marque a utilisé des treillis métalliques et d’autres matériaux contemporains dans ses créations de l’ère spatiale dès le début, en 1966.

Les parfums lancés par la maison et son propriétaire, Puig, ont également brisé les moules, de leurs jus aux bouteilles qui les contiennent. Le flacon de One Million a la forme d’un lingot d’or, tandis que celui d’Invictus ressemble à un trophée, par exemple.

En phase avec l’air du temps d’aujourd’hui, Phantom se veut inclusif, célébrant la différence de chacun.

Il devrait également placer Paco Rabanne dans le top quatre des parfums masculins de prestige dans le monde d’ici deux ans. Aujourd’hui, il est sixième au classement général, deuxième en Amérique latine et cinquième en Europe, selon Vincent Thilloy, directeur de la marque Paco Rabanne et Jean Paul Gaultier chez Puig.

One Million de Paco Rabanne se classe quatrième et Invictus se classe septième dans le monde aujourd’hui.

“Nous pouvons donc facilement prévoir avoir trois piliers dans le top 10”, a déclaré Thilloy, ajoutant que Phantom pourrait atteindre le top cinq.

Les dirigeants de Puig ne discuteraient pas des projections de ventes, mais des sources du secteur estiment que Phantom pourrait générer plus de 160 millions d’euros de ventes au détail au cours de ses 12 premiers mois.

“Nous voulions apporter quelque chose de complètement différent en termes de design et de parfum”, a déclaré Thilloy. « En plus de cela, le produit devrait être un 3.0 [version of scent]. “

Le flacon de parfum est perturbateur dans sa forme et sa fonction. Non seulement il vaporise un parfum, mais il s’agit de la première bouteille connectée. On peut simplement taper un téléphone portable sur son dessus – la tête du robot – et grâce à une puce NFC de communication sans contact dans les capuchons de pulvérisation des 100 et 150 ml. bouteilles, du contenu numérique devient disponible, comme des jeux et des filtres interactifs, des listes de lecture personnalisées et de la réalité augmentée, entre autres éléments.

Le nom Phantom fait référence à beaucoup de choses, comme les jeux, une voiture haut de gamme, quelque chose de visionnaire ou d’incorporel.

La publicité cinématographique de Phantom fait comprendre que le parfum est censé avoir un rôle de soutien pour la personne qui le porte.

Le robot est montré comme un ailier dans la vidéo publicitaire réalisée par Antoine Bardou-Jacquet, qui fait un grand clin d’œil aux films de culture pop et de science-fiction, comme la scène du bar dans “Star Wars”. David Trulik et Kris Grikaite apparaissent dans le spot où des personnages surnaturels font la fête sur la chanson « You Make Me Feel (Mighty Real) » de Sylvester, remixée par 2 Many DJs.

Les participants portent la mode Paco Rabanne d’archives ou celle créée par son actuel directeur artistique Julien Dossena. Isamaya Ffrench a inventé les êtres fantastiques.

“Le concept est vraiment comme une utopie, où nous célébrons la différence et l’inclusivité”, a déclaré Thilloy. « C’est une nouvelle planète, où tout le monde est accepté comme il [or she] est.”

Les parfumeurs de l’IFF Loc Dong, Juliette Karagueuzoglou, Dominique Ropion et Anne Flipo ont conçu le parfum « aromatique futuriste » qui contient des notes de lavande crémeuse, de citron, de patchouli, de vétiver et de vanille. Il est considéré comme un parfum « de bien-être » pour lequel l’intelligence artificielle, utilisant un algorithme, et les neurosciences ont été utilisées pour « augmenter la créativité ».

“L’intelligence artificielle est au service de la créativité”, a déclaré Thilloy.

Les quatre parfumeurs ont travaillé avec des accords inattendus de notes olfactives et ont pu mesurer leurs effets par des mesures scientifiques. L’idée était de stimuler les sentiments de sensualité, de confiance et d’énergie des porteurs de parfum.

L’accord de citron dans l’eau de toilette comprend une forte dose d’une molécule vintage appelée acétate de styralyle qui a été démontrée pour libérer un sentiment d’énergie, par exemple.

Phantom résulte d’une collaboration avec IFF-LMR Naturals, qui produit des extraits entièrement naturels et s’engage dans le développement durable. Les ingrédients en grande partie naturels utilisés dans le parfum sont sélectionnés et produits de manière écologique. Phantom est végétalien, et le 150 ml. la bouteille peut être remplie.

Le parfum sera introduit dans le travel retail le 1er juillet, suivi de son lancement le 15 juillet sur pacorabanne.com. Ensuite, il sera étendu à d’autres e-commerçants et dans les magasins physiques à partir de la mi-août, en commençant par le Royaume-Uni, l’Espagne et la France. La plupart des autres pays commenceront à vendre Phantom en septembre.

En France, le 100 ml. La version edt coûtera environ 102 euros.

