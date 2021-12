Paco Sanz n’aura pas à donner un seul euro de plus aux célébrités qu’il a arnaquées

Des personnes célèbres arnaquées par Paco Sanz ils ne verront plus un seul euro. Selon ce qu’a appris CASO ABIERTO, la chaîne d’enquête et d’événements de la presse ibérique, la Cour supérieure de justice de Madrid a rejeté l’appel dans lequel elle demandait au filou de il prétendait avoir deux mille tumeurs eux indemniser pour « dommages moraux » qui ont souffert de leur tromperie.

Sanz a triché pendant des années 14 429 personnes leur disant qu’il allait mourir d’une maladie rare appelée syndrome de cowden et qu’il avait besoin de votre aide et de votre argent pour continuer à vivre. Certaines de ses victimes étaient des acteurs et des présentateurs de télévision, de José Mota même le ‘Big Brother’, Pedro García Aguado, qui a donné des montants différents au filou ou a aidé et collaboré avec lui d’une manière ou d’une autre.

Il n’est pas entré en prison

Après avoir trouvé un accord avec le Parquet en février dernier, Sanz a été condamné à deux ans de prison pour fraude déjà rendre l’argent lui ont été offerts par tous les plaignants, une somme s’élevant à 36 918 euros. Ni lui ni son ex-petite amie, Lucia, qui a été condamnée à un an et neuf mois, n’ont dû aller en prison, Mais plusieurs des personnalités concernées ont fait appel de la condamnation, d’abord devant le tribunal provincial, qui a rejeté leur appel, puis la Cour suprême de Madrid, qui vient de faire de même.

Plusieurs de ces personnages bien connus ont insisté pour exiger plus d’argent, ils ont même demandé près de cent mille euros, un chiffre qu’ils ont ensuite abaissé, admettant qu’ils accepteraient « le montant déterminé par la Cour ». Dans son recours devant le TSJ de Madrid ont affirmé avoir subi des dommages psychologiques parce que lorsqu’ils ont été arnaqués, ils ont subi « de l’angoisse, de l’agitation et finalement une méfiance à l’égard d’un principe fondamental de société comme la solidarité, qui est et doit être indemnisé ».

« Humiliation et dérision publiques »

Le recours de ces comédiens et présentateurs a compris qu’ils souffraient »l’humiliation et la dérision publique » lorsqu’il a été annoncé qu’ils avaient été victimes de Paco Sanz dans des émissions de télévision telles que « Le programme d’Ana Rosa ‘et’ Saturday Deluxe ‘, de Telecinco, et ‘Le matin de TVE 1′.

Pedro García Aguado, connu pour son spectacle ‘Hermano Mayor’, a donné 750 euros pour aider Paco Sanz à guérir. ET 150 euros de plus par l’association qui porte le nom de l’animateur. Découvrant l’arnaque, il exige qu’en plus de rendre les dons, il paie 41 200 euros pour « dommages pour tort moral » qu’il avait souffert d’avoir été trompé.

Gala de charité

D’autres célébrités qui croyaient en Paco Sanz ont réclamé de l’argent pour le même concept. José Mota a demandé 6 000 euros (il lui avait donné 3 000 euros), l’acteur David Fernández Batanero, qui participe aux ‘Acacias 38’, 12.500 euros de plus (donné 250 euros) et le comédien Santi Rodríguez a demandé 7 720 euros en plus pour récupérer les 3 000 euros qu’il avait perdus dans l’organisation d’un gala de charité.

Certaines des personnes concernées ont demandé dans leur appel de recevoir également une indemnisation pour les « la perte de profits »; C’est le l’argent qu’ils ont cessé de gagner pour avoir consacré du temps et des efforts à aider Paco Sanz. Dans ce cas, par exemple, l’ancien « Big Brother » Pedro García Aguado a demandé 20 000 euros de plus à cet égard, ce qui a également été démenti.

Escroqué 264 780 euros

Le tribunal n’a pas non plus accueilli la requête des plaignants qui demandaient que Sanz restitue non seulement l’argent qu’il a fraudé aux personnes qui l’ont dénoncé, comme établi dans la sentence, mais à tous ceux qui ont contribué financièrement à sa cause, bien que certains n’aient pas eu recours à la justice une fois la fraude découverte, ce qui représenterait pour Sanz un total de 264 780,41 euros, D’après les recherches.

Le TSJ de Madrid a partiellement fait droit à l’appel déposé par l’ex-petite amie de Paco Sanz, qui était également condamné aux dépens du procès retenu contre le partenaire. L’avocat de la fille Alberto Martín, a réussi à obtenir que le tribunal réduise cette dépense. Lucia devra faire face à trente pour cent des coûts, Sanz paiera les soixante-dix pour cent restants.