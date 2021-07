Pacquiao affrontera Spence Jr. le 21 août

in

Manny Pacquiao Oui Errol Spence Jr. ils affronteront le prochain 21 août dans l’un des combats les plus remarquables attendus dans les temps à venir. Ce sera entre l’un des hommes les plus dominants de la boxe, le Philippin, et un Spence Jr. qui est l’un des grands boxeurs du moment.

Pacquiao (62-7-2, avec 39 victoires par KO) et Spence Jr. (27-0, avec 21 victoires par KO) se mesurera par les titres poids welters du World Boxing Council et de la Fédération Internationale de Boxe que cette dernière détient. Ce sera dans le T-Mobile de Las Vegas.

De cette manière, Pacquiao Il reviendra sur le ring, où il n’a plus combattu depuis juillet 2019. Depuis, à 42 ans, il est sénateur aux Philippines. Le boxeur est conscient du risque encouru par son retour chez l’un des boxeurs du moment, mais a souligné que sa volonté d’offrir un spectacle aux fans a été plus importante.

Afin de Spence Jr.En attendant, ce sera le deuxième combat depuis octobre 2019, lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation. En décembre 2020, il a battu Danny Garcia par décision unanime.