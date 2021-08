Pacquiao, contre la montre – AS.com

Le mot “reporté” parcourt les affiches que les machines de merchandising américaines avaient réalisées, sur des tee-shirts, pour le combat entre Manny Pacquiao (62-72, 39 KO) et Errol Spence. A la sortie médicale des lieux, dix jours avant le procès, Yordenis Ugas (26-4, 12 KO) affrontera la légende et Sur le devant des t-shirts susmentionnés, la nouvelle affiche apparaît. Une escapade à part entière dans le marketing et le combat que nous voulions tous voir. Personne ne pouvait se permettre à PacMan de ne pas se battre. Le Philippin de 42 ans sait qu’il se bat contre ses adversaires, mais surtout avec le temps qui passe. Il n’est plus monté sur le ring depuis juillet 2019. Trop longtemps.

Cet arrêt a amené la WBA à retirer la ceinture des poids welters qu’il avait remportée sur le ring contre Keith Thurman. Yordenis Ugas, qui avait décroché une ceinture intérimaire (septembre 2020), a pris sa place dans les bureaux. Lorsque PacMan a annoncé son retour, il a demandé à retrouver son statut, mais la WBA a dit non. La colère du Philippin était d’aupa et se concentrait sur Spence (champion poids welter WBC et IBF). Le destin voudrait enfin que le champion WBA sur le ring et celui au bureau finissent par se croiser ce samedi. Le combat perd sans Spence, évidemment, mais ce ne sera pas un tour comme beaucoup peuvent le penser.

Ugas, 35 ans, médaillé de bronze aux Jeux de Pékin 2008, est un grand boxeur. Fidèle représentant de l’école cubaine, c’est un chasseur diesel doté d’une grande technique. Un adversaire très difficile. Pacquiao est passé d’outsider théorique à favori. Sur le papier, oui, mais il y a des doutes. Le Philippin peut-il être à son meilleur après deux ans d’arrêt ? Il le croit et c’est l’équation que nous devons tous résoudre ce samedi. La vitesse de PacMan est plus grande et cela devrait être décisif dans la première partie du combat, la seconde, à la manière d’Ugas, devrait être pour le Cubain. Par conséquent, le physique sera la clé et les qualités que le Philippin montre également. Il y a des doutes, mais il ne faut pas oublier qu’il y a deux ans Thurman semblait invincible, mais il l’a envoyé au sol et l’a battu aux points. Il espère répéter et résoudre la querelle créée entre les deux. Le ring de Las Vegas dictera le véritable champion.

Pacquiao a été clair dans le précédent concernant son avenir. Vous verrez d’abord comment vous allez ce samedi et ensuite penserez à votre prochaine étape. Il veut des matchs contre Spence ou Crawford… mais les délais peuvent le punir. Son idée est de se présenter aux élections présidentielles aux Philippines (mai 2022), on estime donc qu’il pourrait tout au plus monter sur le ring en novembre. Ce sera alors à son tour d’affronter une carrière politique. Est-ce que tuLui donneriez-vous le temps de récupérer pour récupérer ce qui a été perdu par Spence ? Une autre des grandes inconnues. Serait-ce le dernier combat de la légende philippine ? Encore une question pour le cartable. Le Pacquiao vs Ugas est le combat des doutes. Le combat de PacMan contre le temps est évident. Ce samedi, il a un nouvel assaut.