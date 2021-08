Pacquiao contre Ugas : Manny Pacquiao contre Yordenis Ugs : Combien d’argent le Pacman gagnera-t-il pour le combat contre le Cubain ?

in

Combien de millions de dollars Manny Pacquiao gagne-t-il en combattant Yordenis Ugas ? / PA

Manny Pacquiao revient sur le ring après deux ans de retraite face à Yordenis Ugs à Las Vegas avec l’intention de revenir aux grandes cartes de la boxe professionnelle, car les jours précédents, il a déclaré qu’il devrait chercher un combat contre Terence Crawford ou Errol Spence, bien qu’il doive d’abord vaincre le Cubain pour remporter le titre des poids mi-moyens du monde Association de boxe. .

Alors que le Pacman aura une revanche dans le sport des poings à 42 ans, le Philippin est toujours l’une des grandes figures de l’industrie, il n’est donc pas rare qu’il vous pouvez prendre un sac d’environ 25 millions de dollars.

A noter que Manny Pacquiao a dû changer d’adversaire à la dernière minute, car Errol Spence Jr., le principal adversaire, a subi un décollement de rétine détecté en pleine revue de routine à la Nevada Athletic Commission 11 jours avant le combat.

Par conséquent, il est probable que moins de personnes paieront le salaire par événement ce week-end, ajouté aux ravages dérivés de la pandémie, de sorte que le chiffre pourrait varier en fin de compte. Pendant, Ugs pourrait s’en tirer avec un million de dollars.

Fox Sports sera la société chargée de transmettre le PPV dans l’Union américaine et gardera le prix de 74,95 $ pour le public intéressé.

Ugs et Pacquiao auront le combat principal de l’undercard de ce samedi 21 août au T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada à 20 h 00 Central, 21h00 Est et 18h00 heure du Pacifique aux États-Unis pour définir le prochain champion de la catégorie poids welter de la World Boxing Association.

Manny “Pacman” Pacquiao a 62 victoires dans le sport poings, face à sept défaites et seulement quelques nuls. Dans le cas d Ugs, les chiffres font partie des 26 combats gagnés et seulement quatre défaites et bien qu’il ait sept ans de moins que le Philippin, les bookmakers préfèrent le neuf fois champion du monde dans huit divisions différentes, mais au-dessus du ring, nous verrons si la retraite temporaire finit par affecter Pacquiao.