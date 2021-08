Pacquiao contre Ugs : Pourquoi Pacquiao a-t-il perdu ? Les clés du triomphe de Yordenis Ugs

Ugs a laissé tomber moins de coups mais était plus précis. .

Le boxeur philippin historique Manny Pacquiao a subi sa huitième défaite en tant que professionnel ce samedi contre un Yordenis Ugs qui a pris le combat quelques jours à l’avance et l’a rattrapé pour donner la cloche à Las Vegas.

Le Pacman a commencé le combat comme si le temps n’avait pas traversé son corps et a lancé des éclats d’obus dès que la cloche Afin d’essayer d’en finir bientôt avec le rival, cependant, le Cubain a résisté et gérait le combat petit à petit.

La distance était en faveur de l’olympienne à Pékin 2008 et travaillé l’adversaire avec des jabs qui sont entrés dans le visage et ne lui ont pas permis de s’approcher chercher la mêlée.

La clé du triomphe d’Ugs était la force de ses coups. Au total, le Cubain a laissé tomber moins de la moitié des coups (405) que le Philippin a lancés (815) et, malgré tout, il a réussi à enchaîner plus de coups, en étant précis et en remportant la victoire, peut-être la plus importante de sa carrière.