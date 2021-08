Pacquiao et Mayweather : l’argent contre le sophisme héritage

teruel chrétien

Combattez Pacquiao et comme cela s’est produit depuis 2015, il existe un autre nom qui occupe presque toujours plus de temps, d’espace et de lettres que ses rivaux : Floyd Mayweather. Peu importe si c’est contre une grande gueule controversée comme Broner, un champion du monde comme Thurman ou tout un top livre pour livre comme Spence Jr. Le souvenir de Money est aussi profond et douloureux que de ne plus jamais revoir son premier amour d’été, donnant lieu à sa figure pour venir au premier plan non seulement par la presse spécialisée et les fanboys, mais par Manny lui-même.

Et c’est que, au minimum, Pacman saute avec la comparaison de l’héritage qu’il crée, basé sur le combat avec le meilleur du moment avec le chemin emprunté par Mayweather, celui de l’argent facile, en se battant avec les youtubeurs. À tel point qu’il y a des gens (avec peu de mémoire ou ignorants de l’histoire) qui, en écoutant ce récit, pensent que l’héritage de l’anciennement connu sous le nom de Pretty Boy repose sur les victoires contre Logan Paul, Tenshin Nasukawa et Conor McGregor. Comme celui qui pense qu’il va voir un monstre dans le Loch Ness parce que l’aubergiste local le lui a dit.

Au contraire, le palmarès de Money Mayweather repose sur de grands succès non seulement financiers mais aussi sportifs. En fait, c’est ce dernier, avec la collaboration d’un bon marketing, qui a conduit au premier. De multiples titres mondiaux dans différentes divisions contre des champions tels que De La Hoya, Cotto, Gatti ou Canelo sont ceux qui lui ont donné le statut et la cachette dont il dispose. En plus de posséder des compétences en boxe dignes de ce qu’elle est : l’une des meilleures de tous les temps.

Ce que Pacquiao a dit est légitime et vrai, littéralement Mayweather ne se consacre actuellement qu’à combattre les non-professionnels et les personnes en dehors de la discipline pour divertir et gagner de l’argent. Mais il faut ajouter la nuance importante que Floyd est à la retraite depuis longtemps et que les entreprises dans lesquelles il s’occupe ne cessent d’être de simples expositions. Comme ceux d’Ali contre le lutteur japonais Antonio Inoki ou les matchs de tennis que McEnroe joue contre Adam Sandler. Lui-même ne le nie pas. Par conséquent, l’argument perd presque toute sa cohérence car il ne se retrouve pas dans des circonstances similaires.

Ainsi, cette allusion continue à l’Amérique du Nord par Pacman ne profite en rien à ce dernier et, surtout, il n’en a pas besoin. Sa carrière est historique et ce qu’il fait en ce moment n’a pas besoin de comparaison pour lui donner tout le crédit qu’il mérite. La tendance à cette comparaison de la part d’un fanatique qui a une vision subjective en raison de son idolâtrie est compréhensible, mais c’est aussi la même chose que Pacquiao, donne l’impression à la presse publique et impartiale qu’il souffre d’un certain complexe d’infériorité. Et nous ne savons pas si c’est parce qu’il est toujours furieux de la défaite contre Floyd, parce qu’il ne lui a pas proposé de revanche ou à cause de tout à la fois. C’est la seule façon de comprendre ce genre d’obsession, puisque sportivement, le sénateur philippin n’a rien à envier à personne.

Dicho esto, a los aficionados al boxeo en general y de Pacquiao en particular, les recomiendo que, en vez de enfrascarse en debates sin sustancia y sin ninguna conclusión constructiva, celebren y disfruten cada pelea del filipino como si fuera la última, que puede estar à proximité. Et vous n’avez pas besoin d’avoir ce jour-là ou de le comparer à Floyd Mayweather pour lui donner l’immense valeur de la carrière de son idole.