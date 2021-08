Pacquiao et Ugás sont arrivés à Las Vegas pour leur combat ce samedi pour la ceinture WBA

(Photo gracieuseté : Alex Sánchez / AMB)

Manny Pacquiao et Yordenis Ugás sont arrivés à Las Vegas pour leur combat ce samedi à la T-Mobile Arena pour le championnat des poids super welter de la World Boxing Association (WBA).

Alors qu’il ne reste que quelques jours pour le retour attendu de la star philippine contre le Cubain expérimenté et dangereux, la “City of Sin” se réchauffe et la boxe est partout.

Les protagonistes sont arrivés et ont salué les fans, pendant qu’ils parlaient avec la presse et ont assuré que le plus important était d’offrir un grand spectacle ce week-end et de rentrer chez eux avec la ceinture noire et or du corps des pionniers.

À Las Vegas, tous deux peaufineront les derniers détails du combat et mèneront différentes activités telles que l’entraînement public, la conférence de presse et la cérémonie de pesée.

Pacquiao-Ugás promet d’être un beau choc des styles et un grand combat pour les fans du monde entier.