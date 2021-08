Pacquiao évoque sa possible retraite de la boxe

Samedi dernier, la défaite de Manny Pacquiao avant le cubain Yordenis Ugas non seulement quitté le philippin sans la ceinture poids welter de la AMB (World Boxing Association), lui a également fait repenser sérieusement son avenir. A tel point qu’après ce revers, ‘Pac-Man‘il a demandé du temps pour décider s’il mettrait fin à sa carrière à 42 ans. Cela a été exprimé par Manny lui-même dans des déclarations d’après-combat sur ‘ESPN’, où il a assuré qu’à l’heure actuelle, la probabilité d’opter pour la retraite dépasse celles de rester actif.

“En ce moment, je pense probablement à prendre ma retraite. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne vais pas fermer cette porte (de boxe), mais le pourcentage est de 60 à 40.”, a assuré le Philippin.

Dans ses mots, il n’a pas précisé si le «60» était pour sa retraite ou l’inverse, bien qu’à en juger par son ton, il se réfère à dire oui à la retraite ou l’inverse.

Pacquiao a également fait allusion à la retraite lors de la conférence de presse d’après-combat, la plupart des experts affirmant que Father Time a finalement rattrapé le sénateur en lutte cette fois.

« À l’avenir, vous ne reverrez peut-être plus Manny Pacquiao pour combattre sur le ring. Je ne sais pas », a ajouté Pacquiao, qui a une fiche de 62-8-2 avec 39 KO.

Pacquiao, qui aura 43 ans en décembre, a déclaré qu’il préférait faire une pause avant de prendre une décision. “On n’a pas pris de décision, on va se reposer, on va se détendre, passer du temps en famille et on verra plus tard si on continue ou pas”a-t-il commenté. Avant, devant les médias présents devant le ring après le combat, Pacquiao a clairement fait savoir que s’il suivait son cœur, il continuerait à concourir, mais qu’il devait aussi entendre raison. “Dans mon cœur, je veux continuer à me battre. Mais je dois aussi considérer mon corps. C’est ma passion, c’est pourquoi je suis toujours là à me battre à 42 ans. J’aime ça, mais parfois il faut penser au durée de vie de votre corps.”, a-t-il exprimé.

En plus de la boxe, Manny doit aussi penser à sa carrière politique dans son pays, puisqu’il doit aussi prendre une décision importante à court terme. Le sénateur philippin doit annoncer le mois prochain s’il se présentera à l’élection présidentielle de 2022 pour briguer la présidence des Philippines.

“Félicitations à Ugás et son équipe. Merci à vous tous, les fans, les médias, de nombreuses années que les fans et tout le monde soutenaient, pour eux je suis là et pour eux j’ai tout accompli, mais je veux aussi revenir et soutenir mon peuple “ajouté ‘PacMan’.