Pacquiao : « Le solde est de 60-40 en faveur du retrait »

Manny Pacquiao il a perdu son sourire en un seul instant ce samedi à Las Vegas. C’est alors que sa défaite contre Yordenis Ugas s’est confirmée. Le Cubain est resté avec le championnat du monde WBA des poids mi-moyens et Le Philippin, qui aura 43 ans en décembre, a la gorge nouée. Il lui était difficile de parler. Il savait qu’il pourrait vivre ses dernières minutes en tant que boxeur professionnel. Malgré tout, il avait de l’expérience et ne voulait pas se prendre les doigts devant les fans.

“Il est possible qu’à l’avenir vous ne me voyiez plus combattre, mais je ne sais pas. J’ai besoin de me reposer, de me déconnecter et puis je prendrai une décision”PacMan a fait remarquer par-dessus le ring. Plus tard, c’était un peu plus clair : “En ce moment le solde est de 60-40 en faveur de mon retrait“Il a ajouté. Le plan d’adieu et voir le combat avec Ugas semble le meilleur pour cette légende vivante.

Pacquiao n’avait pas l’air mal, mais il n’a pas donné le niveau nécessaire. Ugas a profité de sa taille pour le contrer sans cesse. Le duel était clos, mais cette étincelle qui caractérise le Philippin n’était pas là. Par rapport à son combat précédent, en juillet 2019, la différence est claire. La légende notait l’inactivité et l’âge. Il n’a pas pu changer son plan, a laissé de sérieuses lacunes en défense et n’a pas été connecté au pouvoir. Le sentiment était que, heureusement, ce combat n’avait pas été contre un plus gros puncheur comme Spence (il a été blessé dix jours avant le combat). PacMan a gagné à choisir son avenir, Mais il sait que les grands cartels se sont éloignés et avec la course présidentielle philippine qui approche à grands pas (il veut se présenter aux élections de mai 2022), tout indique un au revoir. Pourtant, il a le dernier mot.