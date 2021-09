Pacquiao prend sa retraite : “Mon temps de boxe est écoulé”

in

Manny Pacquiao est monté pour la dernière fois sur le ring en tant que boxeur professionnel en août dernier. Sa défaite contre Yordenis Ugas était sa dernière fois en action. C’est ce qu’a confirmé le Philippin de 42 ans ce lundi dans une interview avec le journaliste philippin Toni Gonzaga. “Ma carrière de boxeur s’est terminée. Je fais du sport depuis longtemps et ma famille m’a dit qu’il était temps d’arrêter“, un point.

La nouvelle semblait évidente après les événements de ces dernières heures. Après sa défaite contre Ugas, PacMan a demandé un temps de réflexion, mais les sensations qu’il a transmises sur le ring étaient que le pas de côté était le meilleur. Après cette période de réflexion, Pacquiao a donné une nouvelle qui était également attendue. Ce dimanche, il a confirmé que se présentera aux élections présidentielles philippines (mai 2022). Il veut être président de son pays et cela semblait incompatible avec le sport (quand il a été nommé sénateur, il a pris sa retraite, mais est revenu quelques mois plus tard). C’est le cas et maintenant il a fait ses adieux.

Pacquiao part comme une légende. Avec une carrière de 26 ans, le Philippin a laissé des combats pour l’histoire contre Mayweather, Márquez, Cotto ou De La Hoya. En outre, part en tant que champion du monde dans six divisions (Il soutient qu’il a soulevé des titres dans huit, mais deux d’entre eux n’étaient pas par les quatre organisations les plus prestigieuses). L’un des plus grands s’en va. Maintenant, son combat continue, mais en politique.