Pacquiao prétend que le titre d’Ugás lui appartient

Le légendaire combattant philippin Manny Pacquiao et le cubain Yordenis Ugas, actuel champion du poids welter, version Association mondiale de boxe, ils ont eu leur première conférence de presse pour promouvoir le combat surprise, qui était dû à la blessure à l’œil subie par l’Américain Errol Spence Jr., et tous deux l’ont défini comme étant d’une grande importance dans leur carrière.

Le duel aura lieu ensuite 21 août, dans le T-Mobile Arena à Las Vegas.

Pacquiao a immédiatement quitté la diplomatie et a déclaré que “Ugás est un champion parce qu’ils lui ont donné ma ceinture. Maintenant, nous devons le fixer à l’intérieur de l’anneau“, a affirmé la légende philippine.

En même temps, Ougas Il a dit qu’il n’avait rien pris, ils le lui ont donné, et le combat contre Pacquiao serait le plus important de sa carrière car il allait se battre pour son héritage en tant que professionnel et pour son pays.

Ougas remplace Spence Jr. dans l’événement principal alors que le combattant américain invaincu se remet d’une blessure à l’œil. Le champion cubain se préparait à défendre son premier titre dans le co-événement principal et affrontera désormais la légende philippine, qui en 2019 avait remporté le titre après avoir battu Keith Thurman.

“Je veux dire que Je prie pour qu’Errol se remette rapidement de sa blessure. La santé est toujours la priorité et la chose la plus importante. J’ai fait de mon mieux à l’entraînement et à la préparation de ce combat, donc je voulais m’assurer que mon travail acharné n’était pas vain », a déclaré Pacquiao, évaluant son acceptation du match contre Ugas. Ugas est prêt et il est génial.

Pacquiao Il a souligné que le combat sera important car Ugás y arrive avec un titre mondial à exposer et cela lui donne tout le crédit et la valeur.

“Je ne suis pas du tout déçu de ce qui s’est passé car mon travail acharné ne sera pas vain. Ugás a intensifié et apporte son championnat WBA au combat, pour lequel je suis ravi de me battre pour le même “, a souligné le champion du monde dans huit catégories de poids différentes. ” De plus, je n’ai aucun problème face à des combattants ambidextres.

« Il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont travaillé dur pour quoi ça me motive à gagner le combatSurtout pour ma famille », a déclaré Pacquiao. « Je veux aussi gagner un autre titre et être champion après le 21 août. »

Pacquiao, 42 ans, a salué le grand professionnalisme et la préparation d’Ugás et a déclaré que sans sa présence, la chose la plus sûre aurait été l’annulation de la soirée, mais maintenant tout est resté le même et il allait affronter un vrai champion.

Pour sa part, Ougas, a répété qu’il se sentait très bien et très excité de se battre sur scène comme Las Vegas et contre une légende comme Pacquiao.

“Quand j’ai reçu l’appel que j’allais affronter l’un des meilleurs combattants de l’histoire, cela a juste poussé mon enthousiasme à de nouveaux niveaux. J’ai hâte de montrer à tout le monde de quoi je suis capable“Ugás a souligné.” Je souhaite également à Errol Spence Jr. un rétablissement rapide et sûr pour le revoir bientôt sur le ring. “

Ugás a rappelé qu’il était habitué à se battre à la dernière minute, ce n’était donc pas nouveau dans sa carrière professionnelle.

“Une fois que j’ai su que je combattais Pacquiao, je suis retourné au travail, parce que Je suis toujours prêt à combattre n’importe qui qu’ils mettent devant moi” a expliqué Ugás, 35 ans. ” J’ai été élevé au rang de champion WBA en janvier, mais maintenant nous pouvons dire que celui qui gagne le 21 août est le vrai champion du monde WBA des poids welters. “

Ugás a réitéré que “Combattre Manny Pacquiao est très important pour moi, cela signifie le monde entier. Je ne me bats pas pour l’argent, je me bats pour mon héritage et mon pays. C’est le combat le plus important de ma vie, même si je suis conscient que Pacquiao est le grand favori, mais je ressens aussi la motivation que je suis le champion. »

Le monarque cubain a réitéré son engagement pour la cause de la « liberté » du peuple de son pays et son combat le garderait dans et hors du ring.

“Je suis un combattant non seulement sur le ring, mais dehors, je me bats aussi pour la liberté de mon peuple. C’est la chose la plus importante pour moi. J’espère que tous ceux qui se battent pour la liberté à Cuba sont en sécurité et savent que je me battrai pour eux le samedi 21 août », a déclaré Ugás.

Le champion cubain a également été catégorique lorsqu’il a déclaré que “sous-estimer Manny Pacquiao est hors de question. Ce sera prêt. Je me suis préparé à affronter les meilleurs pour devenir le meilleur et montrer toute la classe que j’ai en tant que combattant”, a-t-il ajouté.