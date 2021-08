Pacquiao, sur Ugas : “Je ne peux pas croire qu’un de mes adversaires les plus faciles m’ait fait ça.”

in

La gueule de bois du combat entre Manny Pacquiao et Yordenis Ugas continue. La défaite des Philippins continue de faire beaucoup parler. Ce n’est pas pour moins. C’est une légende et en tant que tel, tout ce qu’il fait transcende. PacMan a montré une baisse de performance évidente sur le ring par rapport à son combat précédent (juillet 2019 contre Thurman). Avec 42 ans, il semble que le temps a rattrapé le Philippin. Malgré cela, après le combat, Pacquiao ne voulait pas se prendre la main sur son avenir et ne le fait toujours pas. “Ma retraite est de 60-40 en faveur de l’abandon”, a-t-il déclaré.

C’est la dernière fois que nous l’avons entendu jusqu’à ce qu’il brise son silence à l’Athletic. Là, c’est clair : il est surpris par sa défaite. “Dans toute ma carrière, Ugas a été l’un des adversaires les plus faciles. Je n’avais qu’un seul style et cela aurait dû être facile pour moi. Vous avez vu comment je bougeais dans mes combats. Je n’ai pas pu le faire. Mes jambes m’ont juste arrêté. Lou vais-je penser parce que je ne peux pas croire qu’un de mes rivaux les plus faciles m’a fait ça“, un point.

Dans cette même interview, Pacquiao abandonne la date de janvier 2022 pour une éventuelle revanche. Pour que cela se produise, il faudrait voir de nombreux facteurs. ETL’essentiel est que oui, dans le contrat de combat, une revanche était stipulée. Dans le cas où il n’était pas répertorié, peut-être pour Ugas un procès contre Errol Spence (il l’a nommé à la fin du combat) est plus rentable. D’un autre côté, PacMan envisage de se présenter à l’élection présidentielle de mai 2022 aux Philippines. S’il a repoussé la date de janvier, c’est parce qu’il pense qu’il aura le temps de faire les deux, mais seul le temps dira s’il l’est. Pour l’instant, la légende continue de se refléter.

En dehors des questions juridiques, Ugas semble oublier un autre nom si PacMan le souhaite. “C’est une légende et un grand boxeur.C’est un homme d’honneur aimé de tous. Si tu veux te venger, je te la donnerais volontiers. Je continue de l’admirer et de le respecter pour tout ce qu’il a fait sur le ring et en dehors.”