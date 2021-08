Pacquiao : “Ugás est champion parce qu’ils lui ont donné ma ceinture. Nous allons la réparer sur le ring.”

« Ugás est champion parce qu’ils lui ont donné ma ceinture. Maintenant, nous devons le fixer à l’intérieur de l’anneau » a commenté Manny Pacquiao après l’annonce de son nouveau combat contre le champion du monde WBA Yordenis Ugas, le 21 août après la blessure d’Errol Spence.

«Je me bats pour mon héritage et pour mon pays. C’est le combat le plus important de ma vie”, et Pacquiao ajoute également : “Je veux dire que je prie pour qu’Errol se remette rapidement de sa blessure. La santé est toujours la priorité et la chose la plus importante. Je suis heureux de combattre des combattants droitiers ou gauchers. Ce n’est pas un problème pour moi de changer les styles que je vais affronter. Je sais qu’Ugás est également très préparé pour son combat car il allait être sur la carte. S’il n’y avait pas d’Ugas sur la carte, nous aurions peut-être annulé le combat. C’est bien que nous ayons un autre champion du monde des poids welters sur la carte. »

Pour sa part, le Cubain a commenté : «Je me sens bien et super excité de me battre sur cette grande scène. Je suis prêt à monter sur le ring le 21 août. Je ne pourrais pas être plus excité pour ce combat. Quand j’ai reçu l’appel que j’allais affronter l’un des meilleurs combattants de l’histoire, j’étais ravi. Je souhaite également à Errol Spence Jr. un prompt et sûr rétablissement. J’espère qu’il se rétablira bientôt et que nous le reverrons sur le ring. J’ai été élevé au rang de champion WBA en janvier, mais maintenant nous pouvons dire que celui qui gagne le 21 août est le vrai champion du monde WBA des poids welters. »

Ugás considère Pacquiao comme un favori : « Je suis conscient que Pacquiao est le favori. Mais en même temps, je suis un champion. Depuis mon retour il y a cinq ans, j’ai beaucoup surmonté. J’ai affronté tellement d’adversaires forts pour arriver là où je suis aujourd’hui. J’ai pleinement confiance en moi et en ma capacité à remporter la victoire. J’espère que tous ceux qui se battent pour la liberté à Cuba sont en sécurité et sachez que je me battrai pour eux le samedi 21 août.