Pacquiao va “croiser les gants” avec Magnus Carlsen

L’ancien boxeur Manny Pacquiao et le joueur d’échecs Magnus Carlsen s’affronteront aujourd’hui dans une partie d’échecs virtuelle. 12 fois champion du monde de boxe pour participer au Magnus Carlsen Celebrity Charity Challenge avant une version du danois de quand j’avais 10 ans.

Cette confrontation, comme le nom du tournoi l’indique, est un acte de charité. Rien que pour la participation, PacMan recevra 5 000 dollars qu’il affectera à sa fondation, qui essaie d’aider les Philippins démunis. S’il a duré plus de 50 mouvements et battre le record détenu par Sam Bankman-Fried, le fondateur et PDG de la société FTX dédiée aux crypto-monnaies, etCe montant se multiplierait jusqu’à 50 000 $.

Le jeu peut être vu à 18h45, heure espagnole, via la diffusion du Meltwater Champions Chess Tour, une série de tournois d’échecs rapides créés en novembre 2020 et dont les phases finales se jouent du 25 septembre au 4 octobre.