Pacquiao : « Vous ne me verrez peut-être plus au sommet d’un ring »

LAS VEGAS, NV – 21 AOT: Fox Sports Heidi Androl interviewe Manny Pacquiao lors de la soirée de combat à la carte Fox Sports PBC au T-Mobile Arena le 21 août 2021 à Las Vegas, Nevada (Photo de Scott Kirkland / Fox Sports / PictureGroup)

Une foule bruyante de 17 438 personnes à la T-Mobile Arena de Las Vegas a vu en direct comment le Cubain Yordenis Ugas vaincu le grand Manny Pacquiao par décision unanime en 12 rounds et conserver son titre mondial WBA des poids mi-moyens.

Voici les déclarations des protagonistes : “Je suis très excité mais surtout je veux remercier Manny Pacquiao de m’avoir donné ce moment sur le ring aujourd’hui.”Yordenis Ugás a déclaré après le match. « Beaucoup de gens disent que les Cubains ne peuvent pas gagner ce genre de grands combats. Alors, je suis très fier d’avoir obtenu cette victoire pour Cuba ».

“Mon entraîneur, Ismael Salas, et moi avions un plan”dit Ougas. «Nous allions le déplacer, nous allions utiliser le jab et le garder hors de portée. C’était tout le plan de match ».

“C’est une légende, l’un des meilleurs combattants qui ait jamais vécu”dit Ugas à propos du Philippin. «Je le respecterai toujours non seulement en tant que grand combattant mais aussi en dehors du ring. J’admire aussi qu’il se bat pour son pays, comme moi. Je veux libérer Cuba”.

Manny Pacquiao, comme toujours, il était gentil dans la défaite. « Félicitations à Ugás et à son équipe. Merci à vous tous. Je tiens à remercier tous mes fans et les médias. Pendant de nombreuses décennies, la presse, les médias et les fans de boxe ont toujours été derrière nous, nous soutenant. Je suis un combattant à l’extérieur et à l’intérieur du ring. J’ai hâte de retourner aux Philippines et de vous aider pendant cette pandémie ».

« À l’avenir, vous ne verrez peut-être pas Manny Pacquiao sur le ring »dit Pacquiao. “Je ne sais pas. Laissez-moi d’abord me reposer, détendez-vous et décidez si je vais continuer à me battre ou non ».