Pacquiao vs Spence : Manny Pacquiao et Errol Spence s’affrontent avant leur combat

Manny Pacquiao et Errol Spence se retrouvent enfin face à face.

Cela ressemblait à un de ces combats dont on parlait beaucoup mais qui pouvait difficilement être débarqué, cependant, ce dimanche, ils ont vu les visages de Manny Pacquiao et Errol Spence avant de monter sur le ring le 21 août prochain

Le Pacman n’a rien gardé et a souligné que le jeune américain est le plus grand défi de sa carrière, il n’a donc pas besoin de l’aide de Floyd Mayweather : “Errol n’a pas besoin des conseils de Mayweather. Je pense qu’Errol est meilleur que Mayweather. C’est un meilleur combattant que Mayweather.”

"Errol Spence n'a pas besoin d'avoir les conseils de Floyd Mayweather parce que je pense qu'Errol est meilleur que Mayweather. Je pense qu'il a appris à Mayweather comment se battre de pied en cap." – Manny Pacquiao

Spence a remercié son rival pour ses paroles et a ajouté : “C’est un grand compliment. Mais Manny Pacquiao est le genre de personne qui peut vous endormir. Je vais vous faire beaucoup de compliments, de gratitude et autres. Puis dès que la cloche sonne, saute sur toi.”

Errol a reconnu sa proximité avec le controversé Money: “Il ne m’a pas encore contacté. C’est un gars qui se rapproche parfois. Il me parle et des choses comme ça. Essayez d’être mon mentor, alors je vais certainement me rapprocher. S’il dit de se rapprocher, il le fera certainement. »