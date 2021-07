Pacquiao vs Spence : Manny Pacquiao révèle la raison d’affronter Errol Spence

Pacquiao, prêt à affronter Spence. @MannyPacquiao

L’un des combats les plus attractifs de 2021 est plus que confirmé et Manny Pacquiao a révélé les raisons pour lesquelles il a accepté l’offre et combattu Errol Spence Jr., un jeune joyau de la boxe américaine.

“Il y avait de nombreuses opportunités parmi lesquelles choisir … pas un combat facile, mais un combat beaucoup plus facile par rapport à Errol Spence. J’ai décidé de choisir Errol Spence parce qu’il voulait donner aux fans un bon combat.” Manny montra Fox.

Le Pacman sait que la lutte contre la jeunesse ne sera pas un défi facile : “Errol Spence est invaincu, jeune et dévoué à sa carrière. Ce n’est pas un adversaire facile. C’est le genre de combattant qu’on ne sous-estime jamais.”